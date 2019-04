Publicada el 19/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/04/2019 a las 11:38

Inevitable/Evitable

Negación

Kathy Serrano nació en Venezuela en 1968, aunque se considera escritora peruana. Es además actriz y directora de teatro, y tiene un máster en Bellas Artes en el Instituto Cherkásov de San Petersburgo. Ha publicado varios de sus microrrelatos en revistas peruanas y en la actualidad prepara su primer libro en el ámbito de la prosa breve.

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos textos de Kathy Serrano._____En este momento, en cualquier parte del mundo, una mujer, niña, adolescente, adulta, camina hacia la escuela, el trabajo, la casa, el parque y se encuentra con un hombre conocido, desconocido, padre, hermano, amigo, que deseará, imaginará, violentará su cuerpo, espíritu, mente, sin que nadie pueda, quiera, busque evitarlo. Inevitable.No cerraron la puerta de tu casa esa noche. No planifiqué todo durante los últimos seis meses. No soborné al guardia de tu casa, no le di mil dólares a María, tu empleada. No manejé dos horas hasta la Molina. No dejé estacionado el auto a tres calles de tu casa. No llevé tres pedazos de carne inyectados con somníferos en una bolsa negra. No les arrojé la carne a tus perros. No me llevé a Rebecca, tu hija de seis meses. No pagué por un pasaporte falso, no falsifiqué los permisos de salida del país. No soy la madre, no soy el padre. Y ahora, yo no soy yo, y ella, tu hija, ya no es ella. Mi nombre ya no será mi nombre. Su nombre ya no será su nombre. Ella ya no será tu hija. Ya no somos nosotras. Ya no seremos nunca las mismas. Y tú no sabrás nunca donde estamos, dónde y cómo vivimos. Y para ti, de ahora en adelante, la vida ya no será vida.