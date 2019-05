Publicada el 17/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 16/05/2019 a las 20:13

Historias de fantasmas



I

II

Los novios



El miedo más atroz



Que cualquier línea —la anterior, la siguiente—, sea la última línea que escribes en la vida. Y no es, exclusivamente, temor a la muerte, sino temor a la muerte de tu escritura.



_____



Adriana Azucena Rodríguez se doctoró en Literatura Hispánica en El Colegio de México y es profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es autora de los siguientes libros de cuentos: La verdad sobre mis amigos imaginarios (Terracota, 2008), Postales (Mini-hiper-ficciones) (Fósforo, 2013), La sal de los días (BUAP, 2017) y El infierno de los amantes (UACM, 2018).

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge tres textos de Adriana Azucena Rodríguez._____Reconozco cuando un fantasma no quiere liberarse de lo que lo ata a este mundo: evita ser escuchado o visto; se arrincona en la madrugada para que no lo noten. Hasta podrías pensar que no existen, o que tu casa está libre de fantasmas.Los fantasmas, enamorados y celosos, se hacen pasar por cortinas de seda y encaje, para resguardar a sus amadas de cualquier mirada intrusa.Sostenidos sobre nubes de merengue, todo era dulzura mientras iban del brazo hacia años de encierro en una vitrina, como corresponde a una pareja de pastel de boda.