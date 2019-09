Publicada el 20/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/09/2019 a las 18:00

El amor según las bases

El truco





Pedro Herrero (Badalona, 1953) es autor de un libro de microrrelatos, Los días hábiles (Serial Ediciones, 2016), pero además algunos textos suyos han sido incluidos en antologías como Velas al viento. Los microrrelatos de La nave de los locos (Cuadernos del Vigía, 2010). En el medio digital, ha sido editor de microrrelatos en la revista En sentido figurado . Mantiene el blog literario Humor mío , dedicado al microrrelato de humor. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, aunque no ha ejercido nunca como tal. Desde que se jubiló en 2018 trabaja en su segundo libro de microrrelatos.

La sección de microrrelatos inéditos Liebre por gato está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos textos del escritor Pedro Herrero.________Como las bases del certamen limitaban a cien palabras la extensión del microrrelato, los dos viajeros que intimaron en el transbordo de un vuelo intercontinental no pudieron llegar muy lejos. Apenas tuvieron tiempo de hacer el amor y él se marchó enseguida para no perder su avión. En ese intervalo probaron algunas tretas para que cundiera más el romance inesperado. Por ejemplo, prescindir del cortejo inicial o del cigarro después del coito. Pero la experiencia les supo a poco y han prometido yacer de nuevo: esta vez a calzón tendido y sin límite de tiempo, aunque sea fuera de concurso.Tu mejor amiga me pilla ligando con una extraña y corre a decírtelo enseguida. Y tú, lejos de creerte mis excusas, me arrancas el anillo conyugal y lo tiras por la ventana. Desde entonces, pasamos días enteros sin dirigirnos la palabra. Pero hoy te propongo salir a cenar y, para mi sorpresa, te muestras de acuerdo.Te llevo al restaurante más caro de la ciudad, un lugar donde la cena incluye un espectáculo de variedades. “Todo tiene su truco”, me dices, escéptica, mientras ves aparecer conejos y pañuelos de una chistera entre los aplausos del público. La misma indiferencia te provoca el número del adivino, que acierta al instante todo cuanto le preguntan, hasta que ¡oh, sorpresa!, me elige al azar y me invita a subir al escenario.Deslumbrado por los focos, te sigo viendo impertérrita al fondo de la sala, cuando el artista me tiende su mano y, aunque la mía no luce ninguna alianza, revela que estoy casado con la mujer de mi vida, cuyo nombre pronuncia en voz alta.Eso te derrumba y por fin rompes a llorar. Luego salimos a la calle envueltos en un abrazo. Para entonces, ya he borrado del móvil el teléfono de aquel amigo de la infancia, que una vez juró triunfar en el mundo del espectáculo.