Publicada el 18/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/10/2019 a las 21:28

Ícaros



El vendedor de tejidos que asiste a clases en el nocturno piensa que el profesor de literatura no sabe vender su mercancía. Es como él, un mal comerciante que arrastra piezas del muestrario de una temporada a la siguiente. Se ve que le gusta la levedad, la caída y la transparencia. Lo que al roce vibra y abre al sueño. Pero como él, el profesor no elige las piezas del muestrario. Ha de incluir lo que rasca, encorseta y pesa como si no fueran torpedos en la línea de flotación. Se ve a la legua que, cuando le gusta la mercancía, no trae nada aprendido ni apuntes. Cuando eso sucede, recorre las texturas con parsimonia, dibuja la trama, lo invisible a primera vista. Y, entonces, como en un rayo de luz que atraviesa la penumbra se abre de golpe algo parecido al universo, eso que anda debajo de la urdimbre emerge desnudo con toda su firmeza. Es ese instante de mal vendedor el que le hace asistir a sus clases. Observar su derrota cuando ha de bajar a la inclemente rutina, él, su hermano.





El gigante azul





No tuvo más miedo el capitán Ahab al avistar la ballena blanca qué el cervatillo sorprendido ante la mole azul que atravesaba el bosque sobre un sendero negro. Inmediatamente planeó la caza, convenció a congéneres, amigos y enemigos, y salió al encuentro del gigante azul de los cien ojos. Destellos de flashes lo paralizaron y la manada se esfumó en desbandada. Sobre un reguero de sangre se volcaban ávidas las cámaras de los turistas.

_____



Emilia Oliva (Cáceres, 1957) es Licenciada en Filología Románica, poeta y editora de la revista En sentido figurado. Ha publicado además de microrrelatos y crítica de arte, los libros de poesía (re)fracciones, Premio de Poesía Ciudad de Zaragoza, Los ecos y la sombras. Música para un instante antes de morir (Alcancía, 2006), Quien habita el fondo, Premio León Felipe (Celya, 2011), Cifras de una fracción periódica (De la luna libros, 2013) y Cuerpo sin voz, Premio García de la Huerta (IES Suárez de Figueroa, 2018).

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos textos de la escritora Emilia Oliva.________