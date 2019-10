Clemencia a las estrellas, de Agustina González.

Publicada el 25/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/10/2019 a las 21:22

(Granda, 1891-Víznar, Granada, 1936) fue la zapatera prodigiosa, la inspiración para la obra deestrenada en 1930. Pero fue también escritora, pensadora y política, asesinada en 1936 por el bando fascista. González sería recordada luego como una figura excéntrica, una mujer al borde de la locura que escribía galimatías para venderlos en su propia librería. Ella aceptó que se la tomara por loca para poder ser libre, pero, como explicaría en Justificación, una especie de memorias publicadas en 1927, aquella locura suya era una "locura social": "La locura social consiste en que el señalado como loco está cuerdo, y que la sociedad en que vive no lo comprende y por lo mismo lo juzga mal", decía, como recoge la escritora y editoraen su ensayo El coloquio de las perras (Capitán Swing).No ha sido hasta este 2019 que una editorial, Ménades, se ha encargado de publicar sus tres únicas obras conocidas, Justificación, Las leyes secretas e Idearium Futurismo, en un solo volumen titulado Clemencia a las estrellas . Cuentan que es eso lo que Agustina González pidió frente al pelotón de fusilamiento en el barranco de Víznar._____Cuando decidí salir sola, se desbordaron las pasiones. ¡Todos me censuraban! Paseando por la calle escuchaba una multitud de disparates, comparadas unas opiniones con otras. ¡Como para ir al manicomio de haber hecho caso![…]Etcétera, porque de seguir no acabaría nunca. A cada paso una opinión distinta. Chicos y grandes, pobres y ricos, se encontraban con derecho a expresar lo que sentían a mi paso por las calles y plazas. Todos pensabais de mí en alta voz, yo en cambio pensaba de vosotros sin proferir palabra. ¿Quién tenía más razón?[…]Poco a poco me fueron dando permiso unos y otros para salir sola, llevar puesto lo que quisiera, ya fuera moda atrasada o adelantada. Todo lo consigue la constancia; pues lo que en principio se censura más tarde la costumbre lo tolera, y la comprensión aplaude muchas veces lo que motivó discusiones y acaloros.