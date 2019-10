Dos poemas de Eunice Odio

Publicada el 25/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/10/2019 a las 21:25

Consumación

Declinaciones del monólogo

Si(San José, Costa Rica, 1919-Ciudad de México, México, 1974) no es más leída hoy, seguramente tenga que ver con la geografía y la polícia. La costarricense publicó su primer pomario, Los elementos terrestres, a los 28 años, y el título recibió un importante premio en Guatemala, a donde la autora se desplazó para recogerlo. Acabaría permaneciendo allí años, pero sus siguientes libros, Zona en territorio del alba y El tránsito de fuego, se publicarían respectivamente en Argentina y el Salvador, aunque su exilio final se produciría en México.El vaivén, tanto de su obra como de ella misma, le impidió echar raíces, y también ser adoptada por las comunidades creativas de esos países. En México ejerció como periodista cultural y frecuentó los círculos de la bohemia del Distrito Federal, pero su obra no llegó a difundirse. El hecho de que se pronunciara contra la Revolución cubana y contra el comunismo no ayudó tampoco a que se integrara en la intelectualidad de izquierdas mexicana. En su ensayo El coloquio de las perras , donde reivindica a autoras del siglo XX en español, la escritora y editoracita a, responsable de una biografía novelada de Eunice Odio: "No creo que en México la excluyeran, sino que ni siquiera la conocían".La editorial Torremozas, dedicada desde 1982 a la literatura escrita por mujeres, ha sido el único sello que ha publicado su obra en España: lanzó Los elementos terrestres en 1989, y lo reeditó, junto a otros poemas, en 2018._____Tus brazoscomo blancos animales nocturnosafluyen donde mi alma suavemente golpea.A mi lado,como un piano de plata profundaparpadea tu voz,sencilla como el mar cuando está soloy organiza naufragios de peces y de vinopara la próxima estación del agua.Luego,mi amor bajo tu voz resbala,Mi sexo como el mundodiluvia y tiene pájaros,Y me estallan al pecho palomas y desnudos.Y ya dentro de tiyo no puedo encontrarme,cayendo en el camino de mi cuerpo,Con sumergida y tiernavocación de espesura,Con derrumbado alientoy forma última.Tú me conduces a mi cuerpo,y llego,extiendo el vientrey su humedad vastísima,donde crecen benignos pesebres y azucenasy un animal pequeño,doliente y transitivo.Estoy sola,muy sola,entre mi cintura y mi vestido,sola entre mi voz entera,con una carga de ángeles menudoscomo esas cariciasque se desploman solas en los dedos.Entre mi pelo, a la deriva,un remero azul,confundido,busca un niño de arena.Sosteniendo sus tribus de olorescon un hilo pálido,contra un perfil de rosa,en el rincón más quieto de mis párpadostrece peregrinos se agolpan.