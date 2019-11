Publicada el 15/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/11/2019 a las 21:11

Al final del camino



Mi madre nunca me soltaba dentro de la barca. Ahora, esta mujer con una cruz roja en el chaleco también me abraza como si fuera su hijo. Reparten mantas y no pegan. Yo quiero volver a casa para jugar con mis primos. Tengo miedo del mar porque se enfada sin motivo. Mi madre decía que nos esperaban cosas buenas al final del camino. Ojalá. De momento, la tristeza, el hambre y el frío continúan conmigo.



Interrogatorio



Interrogador: ¿Te declaras, entonces, culpable? ¡Contesta de una maldita vez!



Sospechoso: El asesinato, para ser artístico, tiene que producirse al azar. No puede haber un móvil ni una intención ni un objetivo. Da igual que se llame Claudia o Ramiro o Nuria. La premeditación lo desbarata todo. Llegado el momento, igual se mata a un transeúnte que se lima uno las uñas. Si me cruzo con alguien alto que lleve gafas, lo hago; de lo contrario, tendré que probar con otra variante. Nada me obliga, pero tampoco nada me contiene. Ocurre solo porque sí, como los actos divinos.



Interrogador: Con eso me vale.

Mario Pérez Antolín (Stuttgart, 1964) es autor de varios libros de aforismos: Profanación del poder, La más cruel de las certezas, Oscura lucidez y Crudeza; y de otros tantos de poesía: Semántica secreta, Yo eres tú, De nadie y Esta ínfima parte de infinito. Estos microrrelatos son inéditos.

