22/11/2019

Ricardo Sumalavia (Lima, 1968) es doctor en Letras por la Universidad de Burdeos. Fue responsable de la Colección Underwood y de la Colección Orientalia en la Universidad Católica, donde actualmente es profesor y director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Ha sido profesor visitante en la Universidad Dankook (Corea del Sur) y en las universidades coreanas de Kyung Hee y Sun Moon. Ha publicado los libros de cuentos Habitaciones (1993) y Retratos familiares (2001), y otros dos de microrrelatos, Enciclopedia mínima (2004) y Enciclopedia plástica (2016). Es autor de las novelas Que la tierra te sea leve (2008), Mientras huya el cuerpo (2012), No somos nosotros (2017) e Historia de un brazo (2019).

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos microrrelatos del escritor Ricardo Sumalavia._____Recuerdo aquella puerta. Era la primera del pasillo, a la derecha. Estaba cerrada. En aquel entonces tendría seis años. Como es obvio, desde los ojos de esa memoria, la puerta era colosal. Mis dedos eran pequeños y débiles como para girar el picaporte. ¿O acaso era un pomo blanco y brillante? Veo mis nudillos todavía huesudos que dan dos, tres, débiles toques a la puerta. Del otro lado alguien también ha dado dos, tres, toques igual de débiles. Del otro lado de la puerta alguien también recuerda.La mujer busca unas monedas en los bolsillos de su pantalón. No las encuentra, pero insiste en la búsqueda porque está segura de que esta mañana introdujo unas cuantas en aquel bolsillo pequeño hecho justamente para dichas piezas de metal. Así le viene a su mente: “en piezas de metal”. Con los dedos hace presión dentro los bolsillos y trata de descubrir orificios que comprobarían lo evidente: “las monedas cayeron por esos huecos”. El problema es que si confirma que no hay tales orificios, no encontraría una razón válida para tal pérdida de monedas. El pantalón era de esos sumamente apretados al cuerpo. No había manera de que cayeran libremente, ni que una tercera mano, por muy ladrón profesional que fuere, pudiese extraerlas. Las explicaciones lógicas se agotaron. “No”, se dice. Aún le queda la alternativa de asumir un vacío en su memoria. En realidad se le viene a la mente “un trou de memoire”, una frase común en francés. “Un hueco en la memoria”. Las monedas se perdieron, cayeron en ese hueco de la memoria. Este razonamiento la tranquiliza. Cambia de planes. Decide quedarse en casa. Va a su habitación, se quita los pantalones, y, de pronto, cientos de monedas caen de sus bolsillos.