'Cíclope': dos microrrelatos de Pilar Galán

Publicada el 13/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/12/2019 a las 20:05

Cíclope

Ventanitas y bigoteras



Siempre ha sido muy perezosa para pintar, y se distrae mucho. Se le van los ojos detrás de una mosca, dice la señorita. Lo que no le ha dicho a la señorita es que tiene también moscas dentro de los ojos, puntitos negros que se mueven sin orden ni concierto y la entretienen mucho. Si agita la cabeza, como si asintiera, los puntitos se reparten de otra forma, y a veces se vuelven amarillos. Ha aprendido que hay cosas que es mejor callar, como que la de al lado chupa los lápices y se come los rotuladores, por eso le enseña una lengua verde y larga, asquerosa, que se parece a la iguana que ven algunas tardes en la televisión, mientras las demás dormitan. Otras veces es roja, incluso una vez fue azul. Es entretenido mirarla, pero no hay que olvidar que lo importante es no salirse de los bordes, y que no se pueden dejar ventanitas ni bigoteras, esos rayones que se empeñan en sobrepasar las líneas negras, tan gorditas. La mañana se hace interminable, y entra una luz de manteca que le va cerrando poco a poco los ojos. Sueña con crecer y con jugar en el patio de mayores y en pintarse los labios como mamá, poniendo boca de o delante del espejo. Cuando despierta, sobresaltada, mira a su alrededor sin comprender lo que ve, ni reconocer a sus compañeras, ni siquiera cuando la señorita le agarra de la mano, le regaña por el dibujo sin terminar y la lleva a su habitación. Allí, delante del espejo, la esperan agazapadas en las comisuras de su boca todas las ventanitas, todas las bigoteras, todas las oes amarillas del pergamino de sus noventa y tres años.

_____



Pilar Galán es licenciada en Filología clásica por la Universidad de Extremadura y en la actualidad da clase en un Instituto. Ha ganado varios premios literarios, entre ellos, el Certamen internacional de la UNESCO, el Miguel de Unamuno y el de Cuentos de invierno. Ha obtenido también el primer premio nacional de periodismo Francisco Valdés. Y ha publicado cinco libros de cuentos y cuatro novelas. Escribe una columna de opinión, "Jueves sociales", en El Periódico de Extremadura. Coordina varios talleres literarios y sus narraciones han sido incluidas en diversas antologías. es licenciada en Filología clásica por la Universidad de Extremadura y en la actualidad da clase en un Instituto. Ha ganado varios premios literarios, entre ellos, el Certamen internacional de la UNESCO, el Miguel de Unamuno y el de Cuentos de invierno. Ha obtenido también el primer premio nacional de periodismo Francisco Valdés. Y ha publicado cinco libros de cuentos y cuatro novelas. Escribe una columna de opinión, "Jueves sociales", en El Periódico de Extremadura. Coordina varios talleres literarios y sus narraciones han sido incluidas en diversas antologías.

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. En esta nueva entrega recoge dos microrrelatos de la escritora Pilar Galán._____No te atreviste a cruzar el puente, ninfa caprichosa, y desde entonces, estoy condenado a contemplarte con mi único ojo, adormecido por la oscura lentitud del musgo, consumido por la miel engañosa del peor veneno: la nostalgia.