Publicada el 03/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 02/01/2020 a las 18:13

Pasaje por el dolor

Juan Yanes (1947) comenzó a publicar en medios digitales animado por las posibilidades de conjugar imagen y palabra y aunar así su interés por la fotografía y la literatura. De ese doble interés surgieron Máquina de coser palabras (I y II) y El oscuro borde de la luz (I, II y III). Ha colaborado en revistas como Litoral y Quimera; ha sido incluido en diversas antologías del género, como Los pescadores de perlas, de Ginés S. Cutillas; y en blog y páginas web como Letras de Chile, La nave de los locos, Sueños en la memoria o en la Internacional microcuentista.



La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge dos microrrelatos del escritor Juan Yanes._____Con el alba caen gotas de azahar. Qué haces tú ahí tirando flores por encima de la tapia del cementerio para que caigan en las tumbas malditas de los muertos prohibidos, escondidos, tachados de la memoria como un largo ladrido de perros que se disipa al amanecer.IIAmina, la que dice la verdad, refugiada de la guerra de Siria sabe que las miradas se quedan en el fondo de los espejos, lo ha olvidado todo, no piensa nada más que en una cosa, huir. Pero la voz, no recuerda tampoco su voz: “Me prostituyo para pagarme el viaje de la isla de Lesbos a Atenas”.IIIRostros sin nombre, sin historia, como los cientos que mataron en la Caleta de Maro, febrero de 1937, cuando la “Desbandá”, familias enteras. Los barcos del bando fascista disparaban contra los acantilados para que las piedras, al caer, enterraran vivos a los que huían.IVMarielle Franco trepa por el filo de la luna, trece disparos te dieron la noche del 14 de marzo de 2018. Feminista, negra, activista salida de las favelas, madre, lesbiana, concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad. Ay Marielle, cuerpo garrido que te lleva a la muerte.Quítate los tapones de los oídos y escucha el clamor. Escucha el llanto ahogado que se mete por debajo de las grises paredes, niñas que gritan violadas, día tras día, desde Puerto Príncipe a Bangkok. En los márgenes del mundo no hay memoria para las criaturas que caen al abismo.