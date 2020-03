Publicada el 13/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 12/03/2020 a las 20:13

Estudios sobre poesía española contemporánea

Luis Cernuda

Introducción de James Valender

Renacimiento

Sevilla

2019

No parece que un libro asépticamente titulado Estudios sobre poesía española contemporánea esté llamado a causar grandes controversias, más allá de la mera expresión razonada del asentimiento o las discrepancias. Muy otro ha sido, sin embargo, el destino del conjunto de ensayos que nos ocupa: acierta el hispanista James Valender, en su introducción a la presente edición, al destacar el hecho de que muchos lectores de estos ensayos críticos de Luis Cernuda (1902-1963) hayan querido ver en ellos una sarta de juicios arbitrarios, a veces dictados por meras antipatías personales hacia sus destinatarios. Cabe pensar, sin embargo, que lo mismo que esos discrepantes afirman del poeta metido a crítico podría aplicarse perfectamente a muchos de ellos: ¿acaso esa respuesta casi unánimemente hostil no responde también a la antipatía que, por razones que no caben en esta breve reseña, suscitaba y todavía suscita el poeta sevillano en determinados ambientes literarios y académicos?

Plantea Valender la cuestión de que quizá lo que irrita y causa turbación de este libro no resida tanto en sus ocasionales salidas de tono –que las hay–, como en el hecho de que Cernuda podría haber incurrido en una contradicción metodológica insalvable: la resultante de armar su libro en torno a una idea clasicista e intemporal de la literatura, tomada de T.S. Eliot, y aplicar luego a los autores más cercanos consideraciones referidas al deber del poeta de responder a las circunstancias sociales e históricas de su tiempo; lo que, a su vez, situaría al crítico ante el irresoluble dilema de explicar cómo esas circunstancias, aplicadas a su propia contemporaneidad, originaron tipos de poetas tan radicalmente disociados de la realidad, y de un lenguaje que la exprese claramente, como algunos surrealistas... Contradicciones que, como no ignora Valender, son las mismas que inciden en la singular personalidad poética de Cernuda, en la que conviven la voluntad clasicista de elevarse sobre las contingencias y la necesidad de responder a los imperativos vitales más urgentes.

Se esfuerza Cernuda en este libro por salvar aquello que merezca salvarse de lo que quizá considera un gran fracaso colectivo: el torcido rumbo de la modernidad en su país. Pero el caso es que, entre los poetas de los que se ocupa, desde Campoamor a los contemporáneos del propio autor –entre ellos, Juan Ramón Jiménez, destinatario de algunas de las pullas más renombradas de este libro–, no hay uno sólo en quien no aprecie alguna aportación positiva a su objeto de estudio, que no es otro que la gestación de un nuevo lenguaje para la poesía contemporánea en lengua española. Incluso el trasnochado Campoamor, afirma Cernuda, merece que se le haga "cierta justicia" y se aprecie que su poesía todavía contiene "algún rescoldo vivo". En un medio literario en el que solo cabe, hoy como ayer, la execración absoluta o la exaltación sin límite, es fácil entender que esa actitud fuera incomprendida. Lo seguiría siendo hoy si uno solo de los poetas estudiados estuviera en condiciones de replicar.

_____

José Manuel Benítez Ariza es escritor. Sus últimos libros son es escritor. Sus últimos libros son Arabesco (poesía, Pre-Textos) y Trilogía de la Transición (novela, Dalya), ambos de 2018.