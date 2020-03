'El perro limón' y otros microrrelatos

Publicada el 13/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 12/03/2020 a las 20:11

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge dos textos del escritor Miguelángel Flores.

El perro limón

Mi perro se come las flores del limonero. Las que caen abiertas. Y los capullos sin abrir, que son como garbanzos rosados con rabito, también. Me di cuenta porque comenzó a ladrar en un amarillo tan chillón, que deslumbraba al oírlo; aunque estuvieras lejos o fuera de noche. Como sé lo que molesta que te encandilen sin venir a cuento, pensando en los vecinos, intenté poner remedio. Lo amarré con una cadena que no le permitiera acercarse al árbol. Así lo he tenido cuatro semanas. Y, si bien es cierto que ya no refulgía ni molestaba el color de sus ladridos, que volvió a ser normal, entre el marrón y el aluminio de siempre, he empezado a notar que el limonero ya no es el mismo. Está pocho. Yo lo riego igual y le pongo abono, pero lo veo alicaído. Cabizbajo. De hecho, si uno entrecierra los ojos y lo mira, su estampa se parece más a un sauce llorón que a un cítrico. Además, las hojas se le están volviendo traslúcidas, como alas de mariposa. Temo que a este paso una mañana me levante y haya echado a volar. Así que, después de sopesarlo, he decidido que hoy mismo suelto al perro, para que se quieran como antes, y reparto tapones de los oídos y gafas de sol entre el vecindario,

El ausente

Cabizbajo, quieto, como ensimismado, con la barbilla clavada en el pecho, solitario, permanece en su casa el ahorcado que no fue descubierto; el que, después de colgarse, continúa sin ser echado en falta por nadie.

Miguelángel Flores, catalán de Córdoba, escribe teatro y microrrelatos. Algunas de sus obras teatrales han sido estrenadas en Barcelona o Madrid. Aparte de aparecer en diferentes antologías del género, tiene publicado un libro de microrrelatos: De lo que quise sin querer (Talentura, 2014). Ha ganado el premio de microrrelato de La Microbiblioteca y el del Carro de Baco en teatro.