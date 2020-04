Publicada el 10/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 08/04/2020 a las 16:10

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario, donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Qué fue de los MulvaneyL

Joyce Carol Oates

Traducción de Carme Camps Monfa

Lumen

Barcelona

2020

Primera reseña en confinamiento. Aunque este espacio no sea adecuado para hablar de la situación que actualmente vivimos por el coronavirus, es imposible abstraerse de la misma. Sirva este comienzo para ensalzar la lectura –por si acaso hiciera falta– como bandera de evasión y disfrute. Y en lo que respecta a este libro, también como ejemplo de una familia feliz que se desmorona a raíz de un hecho que afecta a su hija, que tiene tres hermanos.

Siento decir que a esta novela le sobran muchas páginas, que la autora engorda innecesariamente su volumen y que pretende –sin lograrlo– plantear una intriga que resulta no serlo, porque la cosa se intuye desde el principio. Algo pasa (llamémoslo así) con Marianne, la hija, que viene a amargar la fiesta en la idílica granja del pueblo del nordeste de Estados Unidos donde vive con su familia. Aunque sea la víctima. Los padres al frente, son el modelo de la existencia happy de la que disfrutan.

Ejemplifican la perfección. Al menos esa es la fachada que empieza a caer porque no saben cómo gestionar ese algo. Los valores inculcados a los hijos de poco valen cuando los pilares que representan padre y madre son los primeros que se tambalean al aparecer el problema. Lejos de enfrentarse a él pretenden enterrarlo y toman decisiones que claman al cielo. La escritora plantea una drástica y desproporcionada respuesta que finalmente contribuirá a la disolución del clan de manera progresiva.

¿Hace pasar la autora dicha decisión como lógica o es una crítica evidente al modo de vida de este tipo de familia americana donde todo son risas y felicidad impostada? Igual no hago la lectura adecuada de los hechos o simplemente es que no comparto ni entiendo cómo se puede adoptar dicha decisión, que es la que cambia todo: la evolución y trágica deriva que adopta la trama de la novela.

Si los personajes padre-madre ya me resultaban insoportables –por su perfección– antes del desastre, terminan por irritarme profundamente. Porque de lo que hacen y piensan dependerá la actitud de sus vástagos. Y así les va a todos. El relato de este naufragio es un buen argumento, pero la duración del mismo me resulta eterno. Un buen ejercicio de limpieza para recortar reiteraciones y diálogos que en muchos casos no aportan nada podría haber cambiado mi opinión sobre esta aventura-desventura familiar, porque en realidad me convence el mensaje central de la novela: no existe lo inquebrantable.

Joyce Carol Oates es una autora prolífica con otros muchos éxitos, pero esta obra no es la más indicada, en mi modesta opinión, para corroborarlos. Ya habrá otras. Por novelas no será, ya que solo en novelas suma medio centenar.