La otra guerra

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge tres textos de la escritora Ana María Shua.

_____

Adelantos tecnológicos

En la batalla de Hastings, año 1066, Guillermo el conquistador, Duque de Normandía, vence al rey Harold. En los cuatrocientos años siguientes, Inglaterra será botín de los normandos. Dos avances tecnológicos que los sajones no conocían colaboran con su triunfo: el longbow, un arco largo de casi dos metros, y los estribos, que permiten al jinete afianzarse y aumentar así la fuerza del golpe de lanza. La bomba atómica, por su parte, se basa en la fisión de núcleos de los átomos mediante el bombardeo de neutrones, provocando una reacción nuclear en cadena. Contemplados desde cierta distancia, los hechos no parecen tan alejados en tiempo y espacio, son un espectáculo atrapante y están basados en las mismas premisas. Como siempre en la guerra, no se trata de matar, sino de vencer. Entretanto, se mata.

Alejandro Magno

Con solo cuarenta mil hombres enfrentó Alejandro Magno a medio millón de persas y los venció. Le llevó apenas trece años conquistar y construir uno de los mayores imperios conocidos por la humanidad, desde Grecia, Mar Egeo y Mediterráneo, Asia Menor, Media, Egipto, Mesopotamia, Persia y Asia Central hasta la India. Murió a la edad en que mueren los grandes, poco antes de cumplir los treinta y tres años. Murió lentamente, quizás envenenado, en una agonía larga y dolorosa que duró muchos días. Después, en un instante, su gigantesco imperio se desvaneció en el aire transparente de la Hélade. Se lo admira y reverencia como si hubiera llevado la felicidad y la vida a sus dominios, en lugar de su ambición y la muerte.

El batallón sagrado de Tebas

El Batallón Sagrado de Tebas, creado por el comandante tebano Górgidas en el siglo IV a.C., estaba formado por ciento cincuenta parejas de amantes. Durante treinta y tres años, esos trescientos hombres fueron invencibles. Tres veces derrotaron a Esparta y labraron la gloria de Tebas. Solo Filipo de Macedonia logró vencerlos en Queronea y se dice que preguntó, con admiración y respeto, al ver los cadáveres en el campo de batalla, quiénes eran esos soldados que yacían abrazados, unidos en el amor y la muerte.

Según afirma Plutarco, el batallón era invencible porque los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados y los amados ante la vista de sus amantes, se arrojaban con entusiasmo al peligro. Otros, más superficiales, podrían haber atribuido tanto coraje al deseo de proteger a la persona amada. Plutarco comprendió que, a la hora de la guerra, cuenta más la vanidad que la pasión.

_____

Ana María Shua (Buenos Aires, 1951) ha cultivado distintas formas narrativas, incluida la literatura infantil, destacando sobre todo en el microrrelato. Sus cuatro primeros libros, dedicados a este nuevo género, aparecen recogidos en Cazadores de letras (Páginas de Espuma, 2009), al que han seguido Fenómenos de circo (2011, Emecé y Páginas de Espuma) y La guerra (Páginas de Espuma, 2019). En el 2016 obtuvo el I Premio Iberoamericano Juan José Arreola de Minificción. Sus microrrelatos están incluidos en las mejores antologías de España e Hispanoamérica dedicadas al género.