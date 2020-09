Publicada el 18/09/2020 a las 06:00

Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia

Francesc Torralba

Plataforma

Barcelona

2020

Francesc Torralba (Barcelona, 1967) no tenía previsto escribir este libro, pero como a tantos otros, el confinamiento iniciado a mediados de marzo le obligó a rehacer por completo su agenda. Encerrado en casa tras cancelar sus clases en la universidad, conferencias y otros compromisos, el filósofo y teólogo barcelonés se encontró con un tiempo inesperado y decidió utilizarlo para reflexionar sobre la crisis pandémica y sobre el mundo que vendría después. Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia (Plataforma Editorial) es, por tanto, un libro corto y para un público amplio, escrito con un estilo ameno y alejado del tono académico presente en otras obras del autor.

Para Torralba, las crisis son oportunidades de construir algo nuevo si somos capaces de aprovecharlas. Ante una crisis hay muchas actitudes diversas. Algunas personas miran para otra parte haciendo ver que no pasa nada; otras miran con nostalgia aquello que han perdido. Pero ante la obligación de parar que supone, toda crisis es una gran ocasión para reflexionar cómo vivimos, cómo producimos, qué vínculos y prioridades tenemos; qué es lo esencial y qué es lo accidental. "Este tipo de preguntas nos las hemos hecho en los últimos meses y todavía nos las hacemos. Existen respuestas diferentes, pero la crisis siempre es una ocasión de auditar la propia vida y las relaciones que tenemos", reconoce Torralba.

Los estragos del covid-19 nos han permitido redescubrir valores que antes pasaban desapercibidos. Durante los últimos meses hemos podido ver cómo emergía lo esencial y caía todo aquello que era accidental, adventicio, añadido. No por casualidad, durante el confinamiento las autoridades marcaron una clara distinción entre lo esencial y lo no esencial. La mayoría de nosotros no nos habíamos percatado hasta ahora que hay personas y oficios que resultan esenciales para que la sociedad funcione: personal sanitario, reponedoras y reponedores de supermercados, transportistas, agricultores... la crisis ha puesto de manifiesto de un modo indiscutible que estos y otros colectivos son el motor de la sociedad. La pandemia nos ha permitido, en definitiva, discernir —verbo clave— entre lo esencial y lo accidental.

El cuidado, la gratitud, la humildad, la solidaridad, la paciencia, la perseverancia, la generosidad y la entrega, cualidades humanas que hoy tenemos más presentes que nunca y que serán del todo necesarias para hacer frente la gran crisis social y económica que se avecina. Publicado por Plataforma, una de las más excelsos sellos barceloneses, Vivir en lo esencial nos exhorta a pensar a fondo acerca de nuestro estilo de vida, de relaciones y de consumo, al tiempo que trata de imaginar un futuro distinto, otro mundo posible para nosotros y las generaciones venideras. Pocas personas son capaces de abstraerse de la realidad inmediata para ofrecernos un ensayo tan atinado, necesario y urgente. Es bien sabido que Torralba es una de ellas.

Jordi Pacheco es periodista y colaborador de tintaLibre.