Uso de la piedra

Publicada el 13/11/2020 a las 06:00

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge textos de la escritora Lorena Escudero.

_____

(como recuerdo)

Mi mejor amiga me partió un diente cuando jugábamos a tirarnos piedras en el patio del colegio. Guardé la piedra en la manga del uniforme. Él me besó en una playa de roca negra, de la que también conservé un ejemplar. Piedras de mi primer jardín en Inglaterra. La piedra que demuestra que llegué a la cima del Monte Fuji. Piedras sobre las que llorar cuando enterramos a un ser querido. Todas las guardo. ¿Cómo deshacerse de ellas? Pero pesan, pesan tanto.

(como bandera)

De donde viene, la piedra es dorada y arenisca. Por eso brilla su pelo, se deshace al tacto.

(como altar)

Insisto en que no pongamos el mantel. Sobre la mesa. De mármol. Ahora. Ahora quiero notar el frío de su piedra en mis manos, en mis muslos. Ahora que me inclinas, sobre el mármol, me abres con cuidado, con curiosidad. Me abres como se abre un mapa antiguo.

(como escudo)

Y así los hombres se transforman en piedra, cada vez que la mujer los busca con la mirada.

(como mensaje)

Adoro las ventanas. La capacidad que ofrecen de estar a la vez dentro y fuera, de ver más allá, de escapar. También odio las ventanas. Solo las percibimos cuando están sucias. No es de extrañar que donde siempre las mantienen pulcras nadie las vea, nadie se transporte a través de ellas. Como en ese café, donde nadie aparta la vista de las pantallas. Deberían agradecerme las piedras que les tiro.

_____

Lorena Escudero (1985) es doctora en Física y trabaja como investigadora en la Universidad de Cambridge. Ha publicado los siguientes libros: Negativos (Torremozas, 2015) y Formulario (La Tinta del Silencio, 2019). También ha participado en revistas como Quimera y Microtextualidades; ha sido incluida en antologías, como Los pescadores de perlas, de Ginés S. Cutillas, y en blogs como La nave de los locos.