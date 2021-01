Publicada el 08/01/2021 a las 06:00

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge dos textos de Ricardo Bugarín.

_____

Probabilidades

A veces la satisfacción no me alcanza como no me alcanza el dinero o los beneficios de una dieta. Entonces, debo intentarlo de nuevo y si no resulta, ser reincidente. Aunque pueda suceder que me canse y decida detenerme antes de llegar a la meta. O, de lo contrario, que la satisfacción, el dinero y el beneficio de una dieta se me tiren encima y disminuyan toda mi entereza. Ante tales resultados debo recordar que las probabilidades no son muchas y que las cosas suceden a veces, pero solo a veces. También me suele ocurrir que, a causa de un músculo rebelde, pegue una patada involuntaria, me dé contra la pared y me caiga de la cama.

Muchas variaciones

Dicen que el ganso es pariente de la oca. O que son la misma cosa. Para el cuento da lo mismo. Dicen que el niño corría con un ganso bajo el brazo o que corría como un ganso con un ganso bajo el brazo. Otros, en cambio, que era tan ganso que solamente corría. De lo que no hay duda es que era un niño. Aunque si se lo mira bien, hoy se desconfiaría de esa carita, de esas manitas apretadas y de esa forma, sí, de esa extraña forma en que tiene el pelo. Dudaríamos incluso de la intencionalidad del cuento o de si es un pan o tal vez un ganso lo que lleva debajo del brazo.

_____

Ricardo Bugarín (General Alvear, Mendoza, Argentina, 1962) ha publicados varios libros de microrrelatos: Bonsái en compota (2014), Inés se turba sola (2015), Benignas Insanias ( 2016), Ficcionario (2017) y Anecdotario (2020).