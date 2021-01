El "paisaje de los afectos"

Publicada el 29/01/2021 a las 06:00

Utilidad de las desgracias

Fernando Aramburu

Tusquets

Barcelona

2020

Utilidad de las desgracias (Tusquets) recoge una serie de artículos publicados por Fernando Aramburu en el periódico El Mundo y se divide en siete partes temáticas: "Recordar una vida", "No olvidar el dolor de los demás", "Disfrutar del presente", "Entregarse a un oficio", "Apasionarte con la lectura", "Creer en la educación" y "Extraer algunas certezas". De lectura sumamente grata, el libro reflexiona sobre cuestiones muy diversas, unidas por un hilo sutil que podría remitir, en palabras del autor, al "paisaje de los afectos" vital, moral y literario.

Así, en la primera parte el escritor revisita su niñez, su adolescencia y los años universitarios. La segunda, "No olvidar el dolor de los demás", agrupa reflexiones clarividentes sobre el terrorismo de ETA ("No existe la bondad armada", leemos en "ETA y su narrativa"), el complejo y doloroso proceso del perdón y un artículo dedicado a los "adoquines de la memoria", concebidos en 1992 por el artista Gunter Demnig para recordar, en distintos países y ciudades, a las víctimas del nazismo. La tercera parte, "Disfrutar del presente", discurre sobre cuestiones como el necesario arte de saber estar solo cuando la soledad es deseada y no impuesta ("Confieso que no me alcanza la imaginación para concebir al hombre culto que no domine el arte de la soledad voluntaria […], la capacidad de acogerse en cualesquiera circunstancias a un mundo interior propio") e incluye algunos artículos absolutamente deliciosos acerca del goce que provoca una buena comida: "Un respeto al ojo" (no puedo estar más de acuerdo), "Apología de la pera" y, sobre todo, "Crónica de un desayuno", cuya sola lectura solucionaría de inmediato cualquier problema de inapetencia.

Se me figura que la comida es central en Utilidad de las desgracias, cuya cuarta parte, una meditación sobre el oficio de escribir, se abre con "La hora crucial de la manzana". Suscribo por completo la defensa de la "base gozosa" de la escritura, incluso cuando los asuntos tratados son dolorosos. "Apasionarte con la lectura" abarca reflexiones sobre las obras de distintos escritores ya clásicos y contemporáneos y empieza con "Una vida en libros", que analiza el vínculo entre ciertos libros y escenas fundamentales del paisaje vital y afectivo de Aramburu. Destaca también la importancia y la ternura de la amistad en los retratos dedicados a escritores como Ramón Pinilla, Francisco Irazoki o Álvaro Valverde, entre otros. En la quinta parte, "Creer en la educación", el autor, docente durante muchos años en Alemania, revisita su infancia y a sus profesores. Y en "Extraer algunas certezas", que cierra el libro, el escritor se define como "lector omnívoro" y avanza unas reflexiones muy atinadas sobre la incompatibilidad entre el placer de la lectura y el pensamiento dogmático: "A mi juicio, se hace un pésimo favor intelectual quien limite sus lecturas a los libros con los que sabe de antemano que estará de acuerdo".

Atravesado en varias ocasiones por un sentido del humor fino, nunca hiriente, y por un sostenido vitalismo, Utilidad de las desgracias se revela como un libro estupendo del gran novelista que es Fernando Aramburu.

Ioana Gruia es escritora y profesora de Literatura. Su último libro es El expediente Albertina (Edhasa, 2016).