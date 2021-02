Publicada el 12/02/2021 a las 06:00

Antología poética

Mario Benedetti

Selección y prólogo de Joan Manuel Serrat

Alfaguara

Madrid

2020

Es indudable que Mario Benedetti (Paso de los Toros, Uruguay, 1920- Montevideo, 2009) es uno de los escritores contemporáneos hispanoamericanos más fecundo, más leído, querido y cercano para todas las generaciones. Fue un escritor y una persona que defendió con rigor e inteligencia la palabra y la vida. Con motivo del centenario del poeta, la editorial Alfaguara (en coedición con Visor) ha publicado una antología homenaje de su obra poética completa, con prologo y selección de Joan Manuel Serrat.

Es una antología personal de poemas seleccionados cronológicamente, dice Serrat en la introducción, no temáticos como le sugirieron en un primer momento, porque le parece una mirada en el tiempo y en donde la poesía de Benedetti contiene su trayectoria. Leyéndolo así, cronológicamente, es la mejor manera de conocer su biografía y su historia. Así, todo lo que va ocurriendo en su vida, lo transmite en su obra. Antecede a los poemas seleccionados, un interesante y significativo prólogo que el cantautor titula: "A mi gusto. Una antología de la poesía de Mario Benedetti". Nos escribe: "No es fácil escoger lo más representativo entre la extensa obra de Benedetti, pero confío en que en esta antología estén representados todos los Benedettis que Mario cargaba en su mochila".

Esta es una búsqueda del poeta y de su tiempo, en donde Joan Manuel Serrat analiza el exilio que Benedetti reflejó en su poesía y que es clave para entender la obra del poeta uruguayo. La antología está dispuesta en tres partes: "La nostalgia provoca exilio", "El exilio provoca nostalgia" y "El desexilio". Por eso es lógico que esta temática y los títulos que conforman su estructura formen parte del entramado de sus versos: años exiliado en Argentina, Perú, Cuba, España. Sus exilios interiores y exteriores entretejen su vida y su obra.

Es un relato biográfico y poético que busca el sentimiento cotidiano. Los poemas que se incluyen son temporales, excepto una serie de haikus que se van intercalando e hilvanan magistralmente el volumen. El paso del tiempo no ha afectado a la poesía del poeta uruguayo. Benedetti está y ha estado siempre visible. Así, en los tiempos que corren, sus versos siguen estando presentes también en las redes sociales. Tanto las personas mayores como las jóvenes siguen poniendo en su boca las palabras, la voz del poeta que enamora, que tiene nostalgia y que se aproxima a todo lo cercano; a él nada le es ajeno, por eso sus versos son esas frases, aforismos que se quedan en nuestra memoria, que repetimos y utilizamos como propias. Tiene un discurso común para todos. Y esto ocurre por la calidad literaria y el que sus poemas sean modernos y sigan vigentes. Es el poeta más citado porque utiliza el lenguaje corriente de la calle, creando conciencia. Por eso, sus versos son comprometidos, siempre cómplices, a la búsqueda de lo que ocurre en el tiempo, su tiempo y nuestro tiempo. Su escritura cuenta lo que sucede y nos sucede.

Era por los años cincuenta y sesenta cuando irrumpe su voz y desde entonces su mirada poética, se mezcla con la vida cotidiana, convive con la gente y se hace imprescindible. Solo Mario Benedetti supo mezclar su palabra de compromiso con la vida y con la gente sencilla. Es muy importante destacar el sentimiento que él tenía con la música. Compuso poemas originariamente para ser cantados y algunos los adaptó a las necesidades de la canción. Lo cantaron y versionaron principalmente Joan Manuel Serrat, Nacha Guevara, Alberto Favero y Amparo Ochoa, entre otros. Seguimos escuchando su poesía. Fue amante del cine y un gran lector. Escribió en todos los géneros. Sus letras cuentan y cantan.

En esta Antología, Joan Manuel Serrat ha seleccionado sus poemas memorables y otros a su criterio que van desde su primer libro, Sólo mientras tanto (1950), hasta su último, Testigo de uno mismo (2008). Mario Benedetti emociona y conecta con la gente porque, como hemos apuntado, utiliza un lenguaje en donde las personas se reconocen y esto es muy difícil, sólo con un buen uso y manejo del lenguaje puede lograrse. Sus poemas de amor, de nostalgia, de soledad… tocan el alma. Ha logrado que los hagamos nuestros. Y esto es lo que nos deja escrito en alguno de sus versos:

"En el principio era el verbo/ y el verbo no era dios/ eran las palabras", apunta. "Página en blanco/aquí te dejo todo/ haz lo que quieras/ espabílate/ o por lo menos organízate", consensua. "Pero hagamos un trato/ yo quisiera contar con usted (…) que usted sabe que puede contar conmigo", añade. "Si uno pudiera insertarse en la música/ y descansar allí mientras el mundo/ sigue siendo un estruendo combustible", pero "cómo no voy a creer que la utopía no existe", concluye. "Resumiendo/ digamos que oscilamos/ entre dicha y desdicha" y "quiero quedarme en medio de los libros", por eso: "Cantamos porque llueve sobre el surco/ y somos militantes de la vida/ y porque no podemos ni queremos/ dejar que la canción se haga ceniza".

Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro es Olas (La isla de Siltolá, 2020).