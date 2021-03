Amor pese a todo

Publicada el 26/03/2021 a las 06:00

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Un hombre con encanto

Alice McDermott

Tusquets

Barcelona

2021

Como su título, este libro también tiene mucho encanto. La muerte de Billy reúne a los familiares y amigos que lo quisieron. Aquí no hay intrigas sino el relato de quién fue el fallecido. Me gusta la forma de plantear la historia, el personaje desaparecido en sí mismo y el sentimiento de cariño profundo que creó a su alrededor a pesar de todo. En ese "a pesar de todo" está la clave de la novela que por otra parte presenta cierto desorden y la consiguiente confusión para poder seguir los pasos al relato.

Billy fue alcohólico. Aunque su adicción y las consecuencias causaron problemas no pudieron dejar de quererle. Su dependencia era un clamor del que se procuraba no hablar: un silencio con cierto sabor a perdón porque en la muerte de Eva, su primera prometida, se encuentra el origen del desastre.

Deja viuda a la buena de Maeve, mujer resignada desde mucho antes de la muerte de Billy, consciente de que se quedó con los “restos” del hombre encantador que fue. Todos los sospechan o lo saben pero es otra de las mentiras aceptadas alrededor de la figura de Billy.

Nadie lo conoce mejor que su primo Dennis, su mejor amigo; él estaba allí cuando apareció Eva en su vida, él lo sabe todo y también lo sufre. La voz omnisciente de la hija de Dennis se pone al servicio de la historia –una licencia de la autora para llegar a la cabeza y el corazón de Billy– para rescatar los recuerdos, desde el pasado más lejano hasta el reciente para ayudarnos a entender el momento actual. Pero la combinación de flashbacks y saltos hacia adelante son un tanto caóticos. Intercalar tiempos cronológicos es un recurso muy habitual en literatura –práctico pero también atractivo para la narración– pero si confunde supone una rémora para el lector.

Por otra parte, algunos pasajes del texto parecían dar a entender cosas que tuve que releer para confirmar o desmentir si eran fruto de mi imaginación –¿mi subconsciente deseaba que sucedieran?– o que simplemente me había perdido. El ejemplo más evidente lo encontré cerca del final –y no puedo contarlo–. Aludía a una cuestión que me pareció relevante y por desgracia todavía no sé si la autora quiere que el lector interprete más allá de las palabras o soy yo la que ha querido intuir algo que no existe.

A pesar de todo, ha sido una lectura placentera y miren que si tiene un tono esta novela es el de la tristeza. Sufrió él e hizo sufrir a los que estaban a su lado. El protagonista no pudo o no quiso resolver sus problemas hasta cronificar el dolor dando (intentando dar más bien) la apariencia de que permanecía en pie. Valoro la construcción de este personaje: consiguió enternecerme, rompe el alma pese al daño que infligía en cadena de forma directa o indirecta.

Su conexión directa con ese universo trágico que lo envuelve es Dennis: quien más puede entenderle y sin embargo quien más lo sufre. Si se sufre con Billy también con Dennis. Pero ojo, porque no todo está en la trágica pérdida de esa novia que tuvo. Hay más. ¿Cómo no iba a haber secretos en estas páginas? A ello se dedicará esta novela que me ha cautivado en este sentido aunque hable de sus “peros”. Tiene algo especial. Nunca había leído a esta autora y necesito conocer alguno más de sus trabajos.