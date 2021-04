El nombre exacto

Publicada el 16/04/2021 a las 06:00

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge tres textos de Paola Tena.

_____

Kibwe (nombre swahili para "bendecido")

Todos los que han nacido en Kibwe quieren irse de Kibwe. Desde la primera vez que abren los ojos, ya son ciegos al azul feroz del cielo, y el estampido de las gotas gordas de la lluvia de verano solo acrecienta su anhelo. Tan pronto aprenden a usar herramientas, construyen barcazas rudimentarias, apenas troncos lisos sujetos unos a otros por fibras vegetales y se lanzan al mar de Kibwe, que los arroja siempre y sin piedad de vuelta a la costa. Únicamente las sombras logran huir del vientre estéril de Kibwe aprovechando el sueño de sus habitantes, que al amanecer despiertan un poco más solitarios, algo menos corpóreos y, mientras avivan el fuego arrastrando sus pies oscuros, se preguntan si no serán ellos las sombras que los moradores de Kibwe han dejado atrás.

Alejandro (nombre griego que significa "el protector")

Luego de errar durante jornadas infinitas entre las dunas del desierto, tú, viajera, ansiarás algo más. Es en ese momento cuando te encontrarás en Alejandro, ciudad mítica emplazada en el centro mismo del deseo. Las heridas de tus pies cansados sanarán con las caricias tibias de sus ríos y, engalanada con sedas transparentes, te alojarás en habitaciones suntuosas de damasco carmesí. Durante el día, andarás con deleite a través de los bosques y ensenadas de Alejandro y, por las noches, explorarás sus profundidades y elevaciones hasta alcanzar ese edén cuyo nombre solo se pronuncia entre susurros extáticos. Renacida, abandonarás la ciudad sin saber del todo –y qué importa, al final– si fuiste tú la que recorrió Alejandro, o Alejandro te recorrió a ti de arriba abajo.

Haim (nombre árabe para "vida")

Los cartógrafos no se ponen de acuerdo en las dimensiones reales de Haim, por eso han concluido que es una ciudad indefinible que varía según la perspectiva de quien la visite. Cuando es un niño quien franquea sus puertas, los elementos que la integran son colosales: eucaliptos gigantescos que se enraizan en el centro mismo del mundo y palacios cuyas alturas no pueden abarcarse con la mirada, habitados por criaturas con el poder de transformar los elementos a voluntad. Si ese alguien regresa convertido en adulto, notará que las calles de Haim son más estrechas que en su recuerdo, pequeñas grietas recorren los muros y la pintura está descascarada en las casas donde no parece vivir nadie. Sin embargo, el anciano que vuelve a Haim y cruza los muros con paso inseguro, reconocerá cada charco, el orden de las hojas a punto de caer de sus ramas, el patrón de manchas negras sobre el caparazón de las mariquitas, y los seres que antes se mostraban esquivos lo recibirán alegres, abriendo de par en par las puertas de sus casas: "Ven, hermano, te estábamos esperando".

_____

Paola Tena (México, 1980) es pediatra, escritora e ilustradora. Imparte talleres de escritura creativa y de elaboración de fanzines. Ha publicado los libros de microrrelatos Las pequeñas cosas (Ediciones La Palma, 2017), Cordón colorado (Ediciones Sherezade, 2020); MiniBestiario, Cuentos incómodos y versión no autorizada (Cartonera Alebrije, 2019, 2020, 2021) y el libro de cuentos Rosa Mexicano (Ed. La tinta del silencio, 2020).