Publicada el 28/05/2021 a las 06:00

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge cinco textos de Ernesto Ortega.

_____

Coautoría

—La esencia del verdadero amor es la complicidad. —Me dijo mientras escondía una barra de chocolate en mi cintura, la cubría con mi blusa y salimos sin pagar.

Deseo inconsciente

Lo estimulaba a que empezara a fumar. Le entusiasmaba pensar que algún día iría a comprar cigarros y no lo volvería a ver.

Soltería

No conoció a su padre, sus hermanos fueron crueles con ella. Tuvo un novio que no cumplió con sus expectativas y lo mismo sucedió con sus hermanas. Un día, sentada en una banca del parque, decidió pasar su vida en completa soledad; mientras tanto, al frente, cruzaban ríos y ríos de gente, con y sin desgracia, interesados en vivir.

Disparejo

Después de 19 años, encontró su anillo de bodas en una tienda de antigüedades. Del amor, nunca recibió noticias.

Desquite

Cuando regresé a la casa me percaté que ella me había abandonado. Me puse a escribir y en venganza, me deshice de ella a punta de palabras.

_____

Gabriel Ramos (Ciudad de México, 1952) es licenciado en Psicología Educativa y promotor cultural. Su interés está centrado en la microliteratura. Ha publicado microrrelatos, cuentos breves, crónicas, reseñas y entrevistas en diversas publicaciones y páginas de Internet. Sus textos han sido antologados y traducidos al francés, serbio, árabe y portugués. Es autor de los siguientes libros de microrrelatos: Vivir es arriesgarse (La tinta del silencio, 2015) y Sueños incumplidos (Libros del Fresno, 2020).