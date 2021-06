El otro lado de la piel

Publicada el 25/06/2021 a las 06:00

Otra noche en el mundo

Luis Escavy

Sonámbulos

Granada

2021

Otra noche en el mundo es el primer —y estupendo— libro de poemas de Luis Escavy, primorosamente publicado por Sonámbulos Ediciones. El volumen, finalista de la última edición del Premio Adonáis, abarca poemas cuyo imaginario afectivo reúne inteligencia, fina sensibilidad y un profundo conocimiento del mundo clásico (cabe subrayar en este sentido que el autor es profesor de latín y griego). Hay una voluntad amorosa de orden y un acuerdo entre forma y fondo en la construcción de versos como los de "De ruinas y hombres": "No hay cuerpo que no tenga trascendencia,/ ni piedra sobre piedra/ que no recuerde el roce de la mano/ que le dio un lugar y un orden./ Tampoco existe el hombre sin su historia". Aludo a la armonía entre forma y fondo, una cuestión enormemente compleja, porque en los poemas de Otra noche en el mundo puede detectarse algo esencial en poesía y en la literatura en general: la sensación de que lo que se dice no podía ser dicho de otra forma. Se trata de versos serenos, reposados, que destilan la solidez de la tradición clásica interiorizada y reescrita desde la conciencia contemporánea de nuestra fragilidad: "a mí/ que he seguido fielmente las costumbres antiguas,/ me asustan los estragos del destino,/ los planes de los dioses".

Hay poemas estupendos en el libro de Luis Escavy. "Segóbriga" por ejemplo, en el que leemos versos tan sorprendentes y exactos como los siguientes: "cuando el sol baja más lento porque sabe/ que su velocidad incide en lo que somos". O "Una foto de familia", una conmovedora evocación de la figura del abuelo, que vive dentro del niño y más tarde del adulto que sabe "que ahora es él/ quien recibe la pólvora del tiempo". También podemos poner el ejemplo de "Casa de juguete", donde hay una perfecta circulación de sentido entre las imágenes y la corporeización de la memoria: "Aquí, bajo estos pinos,/ una casa vacía de juguete/ esconde mis más íntimos secretos.// Igual que ahora esas ramas/ se inclinan hacia el suelo,/ la memoria presiona lo que fui". Y es verdad, así caminamos por la vida, bajo el peso y la presión física de los recuerdos. Muy lúcidos son también los versos de "Resistencia": "He construido mi vida/ en base a cierta idea del pasado/ que ahora ya no puedo abandonar" o de "Biografía": "cuando supe/ que hay cosas que terminan y que el mundo/ no es ninguna caja de regalos".

Hay en Otra noche en el mundo un imaginario afectivo que remite a la ternura inteligente, como en "Aline para dos", poema en el que suena la bella canción de Christophe: "tira de mí el idioma hacia tu cuerpo/ tu límite de piel que yo he creado". La piel nos salva, nos devuelve en toda su profundidad el sentido de la célebres palabras de Valéry: lo que hay más profundo en el hombre es la piel. Así, leemos en "El otro lado": "el otro lado de la piel,/ lo que nos salva".

Nos salvan sin duda libros como Otra noche en el mundo.

_____

Ioana Gruia es escritora y profesora de Literatura.