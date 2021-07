América en blanco y negro

Publicada el 09/07/2021 a las 06:00

Lo que sembramos

Regina Porter

Traducción de Javier Calvo Perales

Seix Barral

Barcelona

2020

En Lo que sembramos, primera novela de la escritora Regina Porter, nos encontramos con un relato que abarca medio siglo de vida norteamericana (1940-2009), a través de numerosos miembros de una saga familiar. En un principio, la autora nos presenta dos familias, una negra y otra blanca, las cuales en determinado momento se unen mediante el matrimonio de Claudia Christie y de Rufus Vincent.

Durante las primeras, aproximadamente, 50 páginas, es necesario prestar mucha atención para establecer las conexiones adecuadas entre la cantidad de escenas que se presentan con poca o ninguna ligazón. Pero la autora ha sabido solventar esta situación con eficacia, al comenzar la novela con un extenso y meticuloso listado y descripción de los personajes principales y una guía de ambientes que nos ayudarán a comprender mejor dichas escenas.

Asombra realmente la originalidad de la estructura de esta obra: cada capítulo está concebido como una historia independiente, de forma tal que, si no supiéramos del parentesco (a veces muy lejano), con otros personajes, podríamos pensar que se trata de un libro de cuentos. Y me gustaría destacar que algunas de estas historias son realmente fascinantes y dejan un regusto a querer saber más sobre qué ha pasado con los personajes. No me extrañaría nada que la autora (o algún director de cine) eligiera alguna de estas historias para desarrollarla como novela independiente o, en el caso de un cineasta, como tema para una película.

A través de estos relatos, Regina Porter nos introduce en una gran variedad de temas de muy diversa naturaleza, como el racismo, la homosexualidad, las relaciones entre padres e hijos, las infidelidades, y un largo etcétera, al tiempo que refleja la sociedad estadounidense, desde las clases medias-altas hasta aquellas más desfavorecidas a lo largo de las décadas. Cabe destacar el gran trabajo de documentación que hay a lo largo de toda la novela y que la autora ha sabido utilizar con brillantez.

Me queda claro que estamos ante una escritora de mucho talento y que, además de una forma diferente de narrar, tiene muchas cosas que contar. Me quedo con ganas de seguir leyéndola.