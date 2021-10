Un canto a África

Publicada el 22/10/2021 a las 06:00

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

El santuario de los elefantes

Nativer Preciado

Planeta

Barcelona

2021

Nativel Preciado nació en Madrid en 1948. Periodista, que comenzó en el diario Arriba y Madrid, también es especialista en información política y destaca por haber transmitido hechos muy importantes durante la época de la Transición trabajando desde el diario Abc y las revistas Tiempo e Interviú. Sus colaboraciones como columnista son numerosas y participa en tertulias radiofónicas y televisivas. Ha cultivado el género biográfico de algunos boxeadores como Cassius Clay y José Legrá (Biografías completas publicadas en 1986). En la actualidad colabora como analista en Los Desayunos de TVE, El debate de la 1, Al rojo vivo y La Sexta Noche.

Son bastantes los premios alcanzados: Francisco Cerecedo (1986), Víctor de la Serna, 1989), finalista del premio Planeta por El egoísta (1999), Pluma de Plata del Club de la Escritura (2000), Primavera de Novela por Camino de Hierro (2007), Fernando Lara de Novela por Canta sólo para mí (2014), de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid por sus méritos de toda una vida profesional(2018), Internacional de Periodismo Manuel Alcántara de la Universidad de Málaga (2019), o el Azorín de Novela 2021 por El santuario de los elefantes.

Cuenta con un total de veinte libros publicados, el penúltimo El Nobel y la corista (2019).

En 2012 publicó un libro sobre su experiencia con las nuevas tecnologías, en concreto con Twitter, Si yo tuviera 100.000 seguidores. Con este último título mencionado, Nativel Preciado se convirtió en una visionaria de esa red social, en ese momento, pues ahora tener esa cantidad de seguidores no es nada. Esa visión que tuvo hace casi diez años es la que ha tenido para poner en la coctelera toda una serie de hechos, circunstancias, malas fortunas, malos pensamientos, embaucamientos, frivolidades y todo lo que uno quiera imaginar para el trasfondo del blanqueo, la codicia, el poder y lo que una parte de la sociedad necesita aparentar para seguir el ritmo y el estatus que tiene, sin importarle nada. La pandemia también hará su acto de aparición.

No me ha sorprendido esta lectura, pues cuando le otorgaron el premio Azorín de Novela ya adelantó que El santuario de los elefantes era un canto a África y una denuncia al turismo de millonarios en el bello continente. Es imprescindible situarse en el mundo de los poderosos, o que creen que lo son, para saber que son capaces de llegar a todo y contra todos para alcanzar sus más abyectos objetivos.

Ha sido una lectura entretenida pues el oficio de escribir, y bien, lo ha ejecutado Nativel Preciado con precisión para enganchar al lector y querer saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano.

Un dispar grupo de amigos y amigas se reúnen para realizar un viaje a África con el fin de enriquecerse con unas tierras; todos han de tener, supuestamente, un alto poder adquisitivo, porque deberán después realizar una importante inversión en Tanzania. Son cinco hombres y cuatro mujeres, una de ellas es la falsa pareja de uno de los hombres. Saldrá a flote lo que son, antisociales, falsos, antipáticos, rastreros, mezquinos y nada respetuosos con los demás, sobre todo con los nativos que los reciben. No serán capaces de disfrutar de la belleza que se les presenta; el placer no forma parte del viaje y no tardarán en enfrentarse entre ellos con la codicia que les caracteriza y la amoralidad de la que están impregnados. Tan solo dos de las mujeres serán las que se salven de este singular grupo y sobre todo los elefantes de la sabana africana serán los beneficiados.

No pasará un mal rato el lector que se enfrasque en esta historia.