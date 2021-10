Publicada el 29/10/2021 a las 06:00

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge tres textos de Luz Marina Vergara Carrasco.

Lafquenche

Erguida mira hacia la isla, siente el sol tibio en su carita, mientras sus pies van jugando con las algas de la montaña de pelillo. No llora, pues su mamá le ha contado que los hombres valientes que no vuelven de la pesca se convierten en hermosos lobos de mar.

Medea

a los hermanos Rojo

El cuerpo del pequeño de siete años tenía una fractura de cráneo, lesión de tejido cerebral y las manos rotas. El hijo mayor agonizaba con su cabeza llena de hematomas. Los pies desnudos de ambos no revelaban huida ni caminatas fuera del hogar.

La escena que vimos con mi equipo fue horripilante, bestial.

El padre lloraba y se daba de cabezazos contra un poste de luz, no pude sacarle ni media palabra. La madre parecía mirar con la satisfacción de quien ha terminado un trabajo agotador.

Posteo

Yo no lo juzgo, pero debió pensar en los demás y no hacer las cosas a tontas y a locas. Todos tenemos dificultades en la vida. Pero venir a lanzarse del quinto piso a este lugar tan limpio, donde una puede pasear, comer, vitrinear, lo encuentro súper egoísta. Al menos pusieron una carpa azul, para tapar el desastre que dejó. ¡Pobre hombre! Por suerte que no cerraron el mall y pude hacer mis compras tranquilamente.

* Luz Marina Vergara Carrasco (Chile, 1970) es profesora de lenguaje y docente en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es coordinadora académica del Diplomado de Pedagogía Teatral e integrante del Grupo de Teatro de Funcionarios y red alumni de la misma casa de estudios. Forma parte de la Red de Escritoras Microcuentistas y es cofundadora del colectivo de difusión literaria La Micro en Marcha. Ha publicado los siguientes libros: En pocas palabras (Asterión, Santiago de Chile, 2012), Ordinario, Loca de Patio y Perras, los tres en Ediciones Sherezade, de Santiago de Chile, en los años 2014, 2017 y 2021.