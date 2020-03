El PP asume el control de las residencias de mayores de Madrid tras arrebatarle las competencias al consejero de Ciudadanos

Publicada el 27/03/2020 a las 12:42 Actualizada el 27/03/2020 a las 13:13

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha afirmado hoy que no se plantea dimitir después de que la Consejería de Sanidad haya asumido el mando sanitario en las residencias de ancianos, y ha añadido que no es el momento de hablar de "descoordinación" entre Consejerías o entre Gobierno central y autonómicos, sino de "apoyarse entre todos" para luchar contra el coronavirus.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Reyero ha señalado que la Comunidad de Madrid aplicó ayer la orden ministerial del martes, que habilita que la Consejería de Sanidad a tomar el mando único para dar asistencia sanitaria con las residencias, una directriz que él mismo había pedido al Ministerio.

"Supone la mayor implicación de Sanidad en las residencias, pero yo sigo dirigiendo la parte social. El problema que tenemos es de atención sanitaria, ya que son personas mayores de 80 años y dependientes, hay que actuar de manera inmediata desde el punto de vista médico. Son centro de servicios sociales con atención médica limitada. Ahora es necesario que la medicalización de las residencias sea una realidad. Tiene que empezar a actuar y proporcionar a las residencias respiradores", ha afirmado.

Por tanto, el titular regional de Políticas Sociales está de acuerdo con la medicalización de los geriátricos y ha insistido en la presencia también de médicos militares. "Hemos venido alertando de lo que está pasando. No me duele más conocer la cifra de fallecidos. Ahora mismo no podemos estar con críticas de unos a otros porque eso no soluciona nada. Lo que tenemos que hace es apoyarnos unos a otros", ha aseverado.

El consejero ha avisado de la escasez de equipos de protección individual, que ha provocado la extensión del virus. "Necesitamos los test y la realidad es que no hemos dispuesto de ellos y ahora los test que iban a llegar no funcionan. Y vamos a tener serios problemas para trabajar con los que tienen y no el coronavirus. Todas las administraciones tienen que poner todo de su parte y los medios humanos disponibles. Estamos en una guerra. Todos estamos en el lado contra el virus y luego llegará el momento de aprender y sacar conclusiones de lo que hemos hecho y no hemos hecho bien", ha concluido.