Madrid revela que el Gobierno le dio casi 10.000 test rápidos para detectar Covid-19 que no funcionaban

Publicada el 27/03/2020 a las 10:42 Actualizada el 27/03/2020 a las 10:57

La Comunidad de Madrid recibió por parte del Ministerio de Sanidad cerca de 9.450 test de diagnóstico rápido que no funcionaban tanto en cribado de población como en muestras de laboratorio, donde se comprobó que sus resultados eran "sospechosos". Así lo ha indicado en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien detalló que fue el pasado domingo cuando se entregó esa remesa de test sin validar, tal y como ha adelantado hoy el diario 'El Mundo'.

En este sentido, ha detallado que se decidió comprobar la fiabilidad de estos sistemas de detección en muestras de laboratorio que ya se sabían que eran casos positivos y ya ahí los resultados fueron un "poco sospechosos", dado que el 30% de los análisis de muestra daban "falsos positivos". También se llevó para certificar que funcionaban, ante la posibilidad de que estos test no respondieran bien a las pruebas de laboratorio, a cuatro servicios de Urgencias y ahí el resultado fue peor, dado que solo el 30% de los diagnósticos eran correctos y el resto "falsos negativos".

Por tanto, era un test que no podían usar "en ningún nivel" a tenor de los resultados y de la "baja fiabilidad" que aportaba a la hora de cribar casos infectados. "Hay gente que actúa con mucho rigor y otros que son oportunistas. En la Comunidad de Madrid actuamos con rigor y hubiéramos comprobado que funcionan aunque no nos lo hubieran dicho", ha remachado el consejero de Sanidad para enfatizar que, como servicio de salud, tienen que validar todos los elementos de los que disponen de cara a los pacientes.

Respecto al material de protección, Ruiz Escudero ha insistido en que el aportado por la administración central es "insuficiente" y que la Comunidad de Madrid busca "soluciones", siempre valorando la opción de adquirirlos directamente, para que los profesionales sanitarios "se sientan protegidos". Así, el Ejecutivo autonómico rastrea la posibilidad de adquirir equipos de protección y respiradores, algo que desde hace tiempo buscan en el mercado aunque ahora "no es nada fácil", porque el único país proveedor para el resto es China, que se ha convertido en esta situación "en un auténtico mercado persa".

También desea que el Ministerio de Sanidad aporte a las autonomías de forma inminente cantidades "millonarias" de material de protección, tal y como se ha avanzado, aunque "no se fían" dado que el número de medios entregado hasta el momento "es irrisorio". De hecho, ha comentado que hay respiradores entregados que no sirven en Madrid porque son de unas determinadas condiciones técnicas y que mascarillas de alta protección para profesionales, modelos FFP2 y FFP3, "no han recibido ni una". "Estamos desesperanzados", ha expresado el consejero de la Comunidad de Madrid respecto a la actitud del Ministerio de Sanidad en relación al material de protección.