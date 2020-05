La exdirectora de Salud Pública de Madrid manifestó en su carta de renuncia que el paso a la fase 1 "no se basa en criterios de salud"

Publicada el 08/05/2020 a las 11:05 Actualizada el 08/05/2020 a las 11:23

La ya exdirectora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, trasladó en su carta de dimisión su desacuerdo con la decisión de solicitar pasar a la fase 1 de la estrategia de desescalada que, a su juicio, "no ha estado basada en criterios de salud", según recoge Europa Press.

En su carta de dimisión remitida al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicita que deja su cargo por "responsabilidad" y subraya su desacuerdo con la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno y en contra del criterio de la Dirección General de Salud Pública, basado en "indicadores tanto epidemiológicos como asistenciales".

Según el contenido de la misiva, Fuentes recalca que su compromiso con la administración de la Comunidad de Madrid, a la que ha dedicado "su vida profesional" y el que mantiene con la población de la región le "impiden" estar "de acuerdo con la toma de decisiones que no han estado basados en los criterios de salud" Por ello, comunica que no le queda "otra opción" que presentar su dimisión con "el gran dolor" que le supone "abandonar" una responsabilidad por la que siente "alto grado compromiso".

La renuncia de Fuentes se produjo ayer tras el largo debate que se ha producido en el Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, que suaviza medidas de confinamiento. En este sentido, fuentes próximas a la ya exdirectora de Salud Pública explicaron que ella no compartía esta postura de entrar en la fase 1 y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero. Al no prosperar su criterio, ha decidido presentar su dimisión que se ha hecho oficial esta misma tarde.

Su marcha coincide con la reorganización de la Consejería de Sanidad anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha nombrado al exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de una nueva viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19, que coordinará la gestión de la pandemia.

La Comunidad de Madrid presentó ayer formalmente la documentación técnica de su propuesta para entrar la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno central ante el covid-19, que se sustenta en una caída del 84 por ciento de hospitalizados y del 64 por ciento de los ingresados en UCI durante el pico de incidencia de la pandemia. Según ha informado el Ejecutivo regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como autoridad sanitaria del Gobierno regional, ha aportado el Informe de Madrid sobre las Capacidades Estratégicas Sanitarias dentro del Plan de Transición hacia una nueva normalidad.

"Pretendemos fruto del este descenso mantenido en contagios confirmados por pruebas PCR o diagnóstico clínico y también de pacientes ingresados en camas de hospitalización y UCI afrontar este horizonte", ha desgranado Ruiz Escudero, para subrayar a continuación que Madrid tiene "capacidad asistencial" que se puede adoptar en caso de que la situación "empeorase". Por otro lado, tuvo palabras de agradecimiento para la ya exdirectora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid durante su etapa al frente de este departamento y "en especial" en estos meses que corresponden a la lucha contra el covid-19.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión.