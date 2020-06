Ayuso no convocará elecciones anticipadas pero barajó "todos los escenarios": "Madrid es el objetivo de la Moncloa"

Publicada el 22/06/2020 a las 10:07 Actualizada el 22/06/2020 a las 11:19

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no entra en sus planes convocar elecciones anticipadas, pero ha reconocido que llegó a barajar "todos los escenarios" por "indefensión", puesto que a su juicio Madrid se ha convertido en el principal "objetivo" del PSOE y del Gobierno estatal.

En una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, la presidenta regional ha negado que se vaya a producir en Madrid un adelanto electoral pero sí ha reconocido que se tienen que sopesar todos los escenarios debido a la situación "tan compleja" que vive la Comunidad, sobre todo ante los "cantos de sirena" sobre una posible moción de censura por parte del PSOE.

A su juicio, no ha ocurrido en ninguna otra Comunidad que el propio delegado del Gobierno estuviera "en contra del Gobierno autonómico donde trabaja" diciendo que hay que "ir a por todas" en Madrid y "retorcer el asunto de las residencias" estando "todos a una poniendo el foco mediático" en su Gobierno.

"Si el PSOE siempre está diciendo que van a presentar una moción de censura, que van a partir el Gobierno, uno se plantea evidentemente todos los escenarios pero no es algo que me plantee ahora mismo y no es en lo que estoy (...) Quería contemplar todos los escenarios pero yo no voy a convocar elecciones y me compete a mí, y yo lo que quiero es dar estabilidad y frenar los posibles rebrotes", ha lanzado sobre esta cuestión la dirigente madrileña.

Además, Ayuso ha indicado que si se planteó convocar elecciones no fue por desavenencias con su socio de Gobierno, Ciudadanos, con quien ha dicho que en el caso de tener que pactar en un futuro lo volvería a hacer con ellos.

Por otro lado y en referencia a la información publicada por el diario El Mundo relativa a que llegó a reflexionar sobre esa opción, la presidenta de la Comunidad de Madrid se limita a indicar que los ciudadanos "no tienen la culpa" de estas cuestiones políticas y que existen "problemas gravísimos" que deben abordar ahora, como por ejemplo cómo programar el curso escolar o las políticas para reactivar el empleo.

No obstante, la dirigente regional ha asegurado que el Ejecutivo central y el PSOE están "obsesionados" con Madrid, diseñando una estrategia de "desestabilización constante" utilizando el impacto de la pandemia en hospitales y residencias cuando en el pico de incidencia del coronavirus la situación en toda España era de "guerra". En consecuencia, su visión es que Madrid es el principal "objetivo de la Moncloa" en el plano político.

Cree que el problema de las residencias se ha dado "en todo el mundo"

En cuanto a la gestión de las residencias la dirigente autonómica ha insistido en que tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, tienen que hablar cada uno de su propia gestión, de cómo ha gestionado cada uno la crisis dentro de sus competencias.

A su juicio, las cifras de fallecidos en residencias en Madrid no son superiores a las de otras comunidades, y el Gobierno regional ha hecho lo que podía con los medios sanitarios que se han buscado o con la creación de un hospital como el de Ifema o la medicalización de los hoteles.

"Si todos hubiéramos reaccionado en febrero en España no hubiéramos tenido estas cifras", ha vaticinado Ayuso, al tiempo que se ha preguntando donde se encontraba el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "que dijo que se iba a ocupar de las residencias y no lo hizo".

Sobre los protocolos de derivar a residentes a hospitales, Ayuso ha insistido en que se trataban solo de indicaciones y en ningún caso se le dice a un médico a quién tiene que intubar, llevar a UCIs o derivar a hospitales. "Yo no soy médico, soy un político que da recursos para que los médicos trabajen en libertad y decidan lo mejor para sus pacientes", ha sostenido. Ayuso cree que el Gobierno central está "obsesionado" con Madrid y pone en ella el foco mediático cuando el problema de las residencias "ha sido en todo el mundo".

Estrategias de "madrileñofobia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afeado este lunes las estrategias de 'madrileñofobia' cuando Madrid "lejos de ser una región que en porcentaje pueda contaminar mucho, lo que puede ser es una fuerte contagiada" por la densidad de población que tiene.

Al ser preguntada por el hecho de que no se solicitara finalmente el paso a la fase 3 de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha indicado que los cambios de fase de la 0 a la 1 y de la 1 a la 2 eran más importantes que pasar a la fase 3. Asimismo, ha recordado que como no hubo "explicaciones transparentes para que Madrid no pasara de fase, sino que fue una decisión arbitraria" acudió a los tribunales, porque haber tenido otros 15 días más a Madrid en la fase 0 "es lo que ha causado un perjuicio económico".

En esta línea, ha afeado al Gobierno central que llevan desde Madrid pidiendo durante 14 semanas consecutivas un plan para el aeropuerto de Barajas para que los turistas lleguen en total libertad pero con seguridad, algo que están viendo "como confrontación y una guerra y no es esto".

Ahora, la presidenta autonómica ha señalado que quieren ser "prudentes" ya que la economía "ha empezado a andar" porque "Madrid lejos de ser una región que en porcentaje puede contaminar mucho, como han intentado vender con esa estrategia de madrileñofobia, lo que puede ser es fuerte contagiada". "Lejos de ser un foco para contagiar es un foco para ser contagiado por nuestra densidad de población", ha lamentado.

La presidenta regional ha negado además que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga sentimientos nacionalistas, cuando es "el freno al propio nacionalismo". "Él me trasladó que ni mucho menos tenía esa intención, pero en campaña siempre las declaraciones se sacan de contexto y se exageran. A mí siempre me ha demostrado el presidente gallego amor por Madrid y respeto", ha aseverado.

Así, Ayuso ha indicado que quien viene de lejos a la Comunidad desde el primer día es "madrileño", por eso no le gustaría que se crearan tensiones entre comunidades autónomas fabricadas por cuestiones políticas. "Sería nefasto, las cuestiones identitarias no pueden llevar a dividirnos", ha lanzado.