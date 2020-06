"No tiene criterios para derivación": la conversación entre una doctora y la hija de una interna desvela de nuevo el drama de las residencias madrileñas

Publicada el 26/06/2020 a las 09:37 Actualizada el 26/06/2020 a las 10:48

Una conversación entre Ramona Carvajal, hija de una anciana interna en una residencia en Griñón, al sur de Madrid, y la facultativa que atendía a su madre ha destapado de nuevo la terrible situación que se vivió en estos centros madrileños durante las peores semanas de la pandemia.

La doctora explica a Carvajal que, pese a que su madre lleva 13 días enferma, no va a poder ser hospitalizada. El audio, desvelado por El Periódico, data del 23 de marzo. El protocolo con los criterios de exclusión para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales, elaborado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, comenzó a enviarse el 20 de marzo, como destapó infoLibre.

Ahora este testimonio, que según avanza El Periódico forma parte de una denuncia que se presentará ante el juzgado de guardia, prueba cómo se materializaba una práctica que las familias de ancianos ingresados en residencias denuncian desde hace semanas: en pleno auge de la pandemia, con las UCIs al borde del colapso, los mayores enfermos no eran derivados a los centros hospitalarios.

Después de que la doctora le explique las complicaciones en la salud de su madre, Ramona pregunta por los criterios de la Comunidad por los cuales no puede ser derivada a un hospital. "¿Qué criterios serían? ¿La falta de oxígeno?", pregunta, creyendo que cómo sería de esperar se seguían indicaciones plenamente médicas. Sin embargo, la respuesta de la facultativa pone sobre la mesa que se primaba la asistencia a pacientes "que no tengan patologías asociadas. La doctora, que considera esto "ilógico", reconoce incluso que un día antes recibieron un comunicado "todavía peor": "Si la persona era independiente para caminar, iba al hospital, si no, no". La madre de Ramona, Alejina, fallecío 17 días después de esta conversación.