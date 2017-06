Seis medios denuncian haber sido vetados a una convocatoria informativa de Podemos

Seis medios de comunicación denunciaron este lunes haber sido vetados en un encuentro informativo celebrado este lunes en la sede de Podemos en Madrid. Se trata de El País, la cadena Ser, El Periódico de Cataluña, El Independiente, VozPópuli y Ok diario.La formación que liderainvitó a un desayuno en off –sin micrófonos– a los periodistas que siguen habitualmente la información de Podemos para presentar, según la convocatoria, a sus nuevos portavoces estatales: "La idea es que les conozcáis un poquito más mientras compartimos un café., como secretario de Comunicación, también nos acompañará", se leía en el mensaje difundido en Telegram. Según El País , Podemos no dio explicación de los motivos de su decisión a los periodistas de los medios que no estaban invitados a la convocatoria. En el desayuno, siempre según el diario de Prisa, informadores asistentes al acto mostraron su malestar por esta convocatoria selectiva, a lo que los representantes de Podemos respondieron que su objetivo era generar “espacios de confianza”. El Periódico señala en su web que "la decisión de excluir a medios de encuentros informativos, en off o en abierto,en España". Y recuerda que el incidente "se produce después de que en marzo los informadores pidiesen amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid por el 'acoso sistemático' y las 'presiones' de la dirección morada para que se sometiesen a sus indicaciones para elaborar las noticias".El diario del grupo Zeta añade que la secretaria de participación de Podemos,, dijo en una rueda de prensa posterior que el acto de esta mañana "", sino un acto "privado" y animó a los periodistas vetados a preguntar en los "pasillos" y la "cafetería" del Congreso.