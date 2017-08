Ha sido peor. El discurso de Rajoy casi íntegro. Un poco de la intervención de Robles y casi nada de los demás, hasta ahora. https://t.co/i8FvzGm1PW — Alejandro Caballero (@AlejanCaballero) 30 de agosto de 2017

Rajoy casi íntegro en La 1. La oposición, al Canal 24H. Ejemplo: interviene @Pablo_Iglesias_ y La 1 con una previa de la tomatina... pic.twitter.com/gZzYPRgFLj — Lara Prieto (@PrietoAlvela) 30 de agosto de 2017

info Libre

El pleno extraordinario del Congreso en el que Mariano Rajoy ha sido obligado por la oposición a dar explicaciones sobre la trama Gürtel , ha sido, mientras su principal cadena ofrecía la programación habitual., e incluso la autonómica madrileña TeleMadrid. El hecho ha ocasionado numerosas condenas profesionales en redes sociales, incluidas las de significados miembros del Consejo de Informativos, como Alejandro Caballero o Lara Prieto.Fuentes de ese organismo de representación de la redacción han declarado aque "la emisión parcial en todos los sentidos del pleno de hoy pone en evidencia la. No solo hemos sustraído a los ciudadanos una buena parte de información trascendente, también lo hemos hecho atentando contra la exigible pluralidad de TVE. De nuevo, como ocurrió el día de la declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional , no sirve como excusa la emisión por un Canal que no supera el 1 por ciento de audiencia".El hecho de que se repita, en opinión de los profesionales,, provoca la repulsa de buena parte de los trabajadores de TVE que, aunque esperanzados por un próximo cambio de normativa en RTVE, consideran que la, que debe realizarse sin esperar a la culminación del proceso de reforma de la ley que rige la corporación pública.