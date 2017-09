Los periodistas de TVE preguntan a Gundín si va a exigir responsabilidades a la directora de Contenidos por emitir un argumentario del PP como noticia

info Libre

El Consejo de Informativos, órgano de representación de la redacción de TVE, preguntó al director de Informativos,, si va a respaldar, o va a exigir responsabilidades a la directora de Contenidos,, por la emisión en los telediarios de la cadena pública de un argumentario del PP sobre la declaración de Mariano Rajoy ante el tribunal del caso Gurtel. Así se lo han comunicado a los trabajadores de ese área, a través de un mensaje insertado en el sistema de comunicación y trabajo Inews. El Consejo de Informativos pregunta también a Gundín so conocíay el camino seguido hasta ser incluido en los telediarios de esa jornada.Este es el contenido integro del mensaje insertado en la jornada de hoy:Buenos días, el Consejo de Informativos de TVE ha enviado hoy al director de Informativos la siguiente solicitud de información:El Consejo de Informativos remitió el lunes al Consejo de Administración y a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la CRTVE un informe en el que se documenta lo que sería un grave atentado a la independencia editorial de TVE. Atendiendo a las explicaciones que ofreció el mismo día en rueda de prensa, así como a la función que la Ley 17/2006 impone a este Consejo en relación a la defensa y promoción de la independencia editorial de RTVE (art. 24), le solicitamos la siguiente información:1. ¿Conocía usted la existencia del documento recibido por una dirección de correo de RTVE que coincide en forma y fondo con el publicado como "argumentario" del Partido Popular?2. De igual manera, ¿conocía usted el hecho de que fue entregado a los responsables del área de Nacional por la Directora de Contenidos, Carmen Sastre, y que estos a su vez se lo entregaron a una redactora del área para que se siguiese en la elaboración de una noticia?3. Una vez conocido el relato de los hechos, y teniendo en cuenta su afirmación en la citada rueda de prensa ("...a mi no se me ha ocurrido ni se me ocurre ni se me ocurrirá pasar ningún argumentario de ningún partido personalmente a ningún redactor"... "Desde luego aquí no se le da ninguna instrucción a ningún redactor".) ¿Qué medidas piensa tomar la Dirección de los Servicios Informativos para desautorizar la práctica documentada por este Consejo de Informativos? ¿va a exigir responsabilidades o va a respaldar a la Directora de Contenidos por lo ocurrido ?"Tal y como desveló, Gundín se defendió el pasado martes del informe en el que el Consejo denunciaba la utilización del citado argumentario. Para el director de Informativos a TVE, "a las redacciones de otros medios llegan argumentarios de los partidos e instituciones y en la medida en que contienen información y la visión de un partido, naturalmente tienen que ponerse en conocimiento de los redactores para que tengan toda la visión al respecto y puedan dar una información equilibrada y balanceada; pero eso no significa que se le dé al redactor para que lo use como modelo. Lo niego absolutamente. Es un elemento más, un componente más para elaborar la información, porque normalmente una información no se elabora sobre una sola fuente, sino varias, entre ellas, naturalmente, los comunicados o los argumentarios de partidos e instituciones. Es lógico. Pero no se dan instrucciones ni indicaciones, para nada".Una versión en clara contradicción con la de la redactora a la que se pidió usara dicho texto, por lo que. Es esa disparidad en las versiones la que se encuentra en el escrito firmado este miércoles por el Consejo, dado que cuando conocieron los hechos dirigieron preguntas a Gundín, quea los representantes de la redacción.