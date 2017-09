Aprobada la nueva Ley de RTVE con el acuerdo de PSOE, Podemos y Ciudadanos

Alegría en los representantes de la redacción

info Libre

El pleno del Congreso de los Diputados, en donde el PP había impuesto que en la segunda votación bastara una mayoría de tres quintos , en lugar de la mayoría absoluta y el voto positivo de cuatro grupos parlamentarios, tal y como había sido aprobado el pasado junio. Tras las sucesivas votaciones de las enmiendas, la ley ha salido adelante con los votos, prácticamente unánimes, de la cámara, aunque el PP se ha considerado "marginado" en el acuerdo para que el sistema de desbloqueo requiera los tres quintos de las cámaras, es decir, harán falta cuatro fuerzas, con la actual composición de las Cortes, para elegir en segunda votación al dirección del ente público.No se produce así un pacto PP-PSOE, como se había afirmado , que hubiera dejado en manos de esas dos formaciones la decisión final, sino que se consagra un consenso con la participación de todos . De este modo,, entre los que se elegirá al presidente de la Corporación, previo examen parlamentario de los candidatos. La ley también demanda que la composición sea paritaria.En las intervenciones de los portavoces políticos,, que ha calificado de "trilerismo institucional", y ha arremetido contra la actual situación, con bajas audiencias y falta de transparencia y buen gobierno, tal y como se manifiesta con el secretismo de los sueldos de los directivos, o en los concursos públicos. El portavoz de la formación naranja ha concluido sus palabras denostando unos Servicios Informativos que llegan a incluir el argumentario del PP en la redacción de noticias, frente a la independencia de los gobiernos demostrada por la BBC.Noelia Vera de Podemos se ha referido al pasado en Telemadrid del actual presidente de RTVE, que concluyó con un ERE que despidió a 861 trabajadores, para afirmar que en su actual puesto no ha habido ERE, pero sí purgas que han provocado que, de 47 editores y responsables de Informativos, solo quede uno. Tras referirse a las continuadas malas prácticas informativas , la diputada del partido morado ha dicho que-que se encontraban en la tribuna de invitados-; suya es la victoria, tras años de denunciar censuras y manipulaciones, suya y de las organizaciones, como Teledetodos, que se han sumado al impulso para cambiar RTVE". Vera finalizó diciendo que esta ley es solo un punto de partida para regenerar los medios públicos de comunicación.A continuación,. Para ello, el socialista se refirió al título con el que su partido presentó esta ley –"Recuperar la independencia de la corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos"– para decir que ahí está resumida la esencia de lo que debe ser el inmediato futuro. Tras agradecer a los Consejos de Informativos su trabajo durante estos años, aprovechó su intervención para lanzar un mensaje conciliador al PP, al que agradeció su intervención en el Senado para subsanar el error que cifraba en doce y en nueve, el número de miembros del Consejo de Administración.Por su parte, Moreno Bustos del PP ha iniciado sus palabras asegurando que "este debate no tiene otro objetivo que atacar al PP, y que ha hecho para marginar al grupo mayoritario". Tras referirse a que "el PSOE ha dado marcha atrás, y esto no es consenso, ni pacto", hizo una. El popular terminó reiterando que esta reforma no puede plantearse como un venganza política; con todo, aseguró "vamos a colaborar".Alejandra Martínez, como portavoz de los Consejos de Informativos, ha relatado alas impresiones tras conocer las posturas de los grupos políticos: "Los Consejos de Informativos estamos muy contentos con lo que ha pasado hoy, fundamentalmente porque significa que. Estamos especialmente contentos por el consenso alcanzado que, sabemos no ha sido fácil, y agradecemos a los grupos políticos el esfuerzo por colocar el consenso por encima de todo; ese consenso es, de alguna manera, la garantía de esa pluralidad e independencia. El hecho de que haya tantos grupos y tantas sensibilidades políticas detrás es un aval que refuerza mucho la ley".Sobre la elección del próximo presidente del ente público, la portavoz explica que lo que ahora esperan es que la ley se concrete "cuanto antes y con todas las garantías, en un; y por independiente entendemos que sea una persona que moleste a todos los grupos, y no que no moleste a ninguno. Que sea, no solo independiente, sino ambiciosa, que tiene que apostar por la transformación digital, por formatos nuevos y potentes., ya que ahora mismo RTVE está en un momento de casi última oportunidad, y tenemos que aprovecharla para salir de la irrelevancia, y volver a estar en el sitio que merece la radio y televisión pública".Martínez también ha explicado que "instamos a todos los partidos para aprovechar esta inercia en trabajar por un plan más amplio, que incluya una financiación estable, que no dependa de los vaivenes políticos; en esa tarea, los Consejos estaremos detrás de los compañeros que lo peleen. Damos las gracias a todos los trabajadores de RTVE, a los que queremos decir que. Y a los ciudadanos, que son los fundamentales en todo esto, agradecerles que hayan exigido una RTVE de todos y para todos, agradecerles la paciencia, y pedirles un poquito más de esa paciencia hasta que se concrete la ley en una presidencia y recuperemos el tono que hubiéramos podido perder en estos últimos años".