El sector editorial señala los contenidos de pago como un valor al alza en la era de la posverdad

El sector editorial español ve en launa oportunidad para los contenidos e informaciones de pago a través de Internet, según las conclusiones de una mesa redonda celebrada este jueves durante la Feria Internacional del Libro Liber 17 , informa Europa Press."Los usuarios de Internet están comprendiendo poco a poco que lossólo son posibles si se paga por ellos", señalan los responsables de la ponencia.En el encuentro, intervinieron el director general de ediciones de SM, Fernando Navarrete; el director general del Área de Libros del Grupo Planeta, Jesús Badenes; el consejero delegado de de Wolter Kluwer, Vicente Sánchez; y la directora general del Gabinete de presidencia de la editorial Prensa Ibérica, Irene Lanzaco.Entre otros ejemplos, Lanzaco señaló los casos de The Washington Post o The New York Times, que comenzaron a. Además, el responsable de Wolter Kluwer señaló el éxito de este modelo en sectores como la edición de contenidos jurídicos, que cuentan con la "ventaja" de que son necesarios para la labor profesional de los usuarios.Pese a ello, Vicente Sánchez reconoce que existen riesgos incluso en este último sector como la "por parte de las fuentes oficiales" o ladebido a la información gratuita.Los participantes en el coloquio destacaron que, además de los "nuevos modelos de negocio" en el sector editorial, la rentabilidad de los contenidos en Internet pasa también por un. Por un lado, Sánchez recomendó "pasar del conocimiento a la cognición, aprovechar el machine learning para hacer nuestros contenidos diferenciales". Mientras, el responsable de SM destacó que la creación de contenidos "sigue siendo necesaria, pero no es suficiente"., pero en el caso de la edición educativa son necesario otros elementos que no todo el mundo tiene, se han de tener conocimientos pedagógicos y, además, para asegurar el proceso de aprendizaje, es necesaria la participación deque ofrezcan soluciones a cuestiones como las evaluaciones, la adecuación al currículo y las dinámicas de aprendizaje", explicó.En cuanto al sector de los medios de comunicación, la responsable de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco, hizo hincapié en que, en muchos casos, "los medios por Internet están sufragados por las ventas de los periódicos en papel" por lo que la reducción de las ventas en este formato exige"Las audiencias son masivas pero la sostenibilidad de los medios está por descubrir. Nuestros medios tienen una dependencia muy alta de los buscadores y plataformas de Internet, lo que nos hace muyque son secretos", explicó.No obstante, señala que la últimafacilitó el reconocimiento por parte de plataformas digitales como Google o Facebook de la importancia de la fiabilidad de las informaciones y "el valor de las noticias en una sociedad democrática"."Hay un dato significativo: el 52% de los suscriptores de contenidos informativos digitales que existen en la actualidad", indicó.