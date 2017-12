El techo de cristal del periodismo: de 80 diarios, solo ocho tienen una mujer al frente

Una cuarta parte de los periodistas son autónomos

"Perspectivas nada halagüeñas"

En las empresas del Ibex 35, sólo el 17% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. En la universidad española, las catedráticas representan únicamente el 20,6%. Y, en el periodismo, la misma tónica:. Así se desprende del Informe anual de la profesión periodística 2017 presentado este jueves por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) El fenómeno conocido comono escapa a ninguna profesión. A las trabajadoras del periodismo y de la comunicación tampoco. Si se consideran los puestos con carácter directivo en las redacciones, el porcentaje de hombres continúa multiplicando al de las mujeres. Y en las televisiones y radios ocurre lo mismo:De esta manera, los hombres ocupan el 73% de los puestos directivos en periodismo, mientras que las mujeres solo representan el 27% de los mismos. Sin embargo,: el 52% de cargos de responsabilidad son asumidos por mujeres y el 48% por hombres."Entre los motivos que se mencionan con frecuencia para explicar el menor número de mujeres en puestos directivos suele aparecer el de que se les plantean más problemas a la hora de", indica el informe. Sin embargo, "por las contestaciones recibidas" en las 1.756 encuestas realizadas, "dicha conciliaciónpara las mujeres (ni tampoco para los hombres)". Así, entre los periodistas trabajadores de medios de comunicación, la mayoría no ha tenido que renunciar nunca a un ascenso. En el ámbito de la comunicación empresarial ocurre lo mismo, aunque un tercio de las mujeres admitieron que sí se enfrentaron a dicha situación.Según Luis Palacio Llanos, director del informe, las razones son muy distintas. Según apunta, el problema radica en la, que dificulta la elección de mujeres para ocupar los puestos directivos.Por otro lado, las condiciones laborales de las trabajadoras en periodismo y comunicación también son significativamente peores que las de sus compañeros de profesión. El 80% de los hombres cuenta con un, mientras que las mujeres que lo disfrutan desciende hasta el 70%. Lo mismo ocurre con las: el 13% de mujeres cobra menos de 1.000 euros al mes, mientras que este porcentaje, entre los hombres, se sitúa en el 7%. Y con elmás de lo mismo: del total de periodistas parados, el 64% son mujeres.Entre las novedades del informe, además, se encuentra el hecho de que la cuarta parte de los periodistas que trabajano haciendoson autónomos. Este hecho es la consecuencia directa, según Victoria Prego, presidenta de la APM, de las crisis que ha sufrido la profesión, que "han expulsado de la seguridad laboral a miles de periodistas", dejándolos "desamparados" económica y laboralmente. De esta forma,, frente al 21% de quienes afirman serlo por elección propia.La mayor parte de los que trabajan en estas condiciones son: el 37% entre los periodistas de medios y el 42% entre los comunicadores. Ambos, por otro lado, desarrollan su profesión en estas condiciones desde hace menos de cinco años.Los medios en los que trabajan los autónomos son, en su mayoría,(37%),(32%) y(20%). Pero, además, el 50% de ellos declara que colaboran con más de una empresa a la vez.Esto último podría explicarse si se observan los salarios que perciben: entre los periodistas autónomos,. Entre los comunicadores, en cambio, este porcentaje desciende hastaA pesar de ser el cuarto año consecutivo en el que desciende el paro en la profesión, Palacio sostiene que las perspectivas no son "nada halagüeñas". El principal motivo: la cada vezAdemás, losque perciben los periodistas continúan siendo los mismos: el paro y la precariedad, la mala retribución, la falta de independencia y la falta de rigor y neutralidad. En este sentido, los periodistasa la hora de realizar su trabajo, un suspenso que se mantiene desde el año 2012. Y es que solo el 21% de los contratados afirma no haber sufrido nunca ningún tipo de presión.La mayoría de ellas, según los propios profesionales,con el objetivo de cambiar la orientación de la noticia (50%). El resultado, casi siempre se cede a la presión: un 75% de las ocasiones.