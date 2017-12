Twitter suspenderá cuentas que celebren asesinatos, ataques terroristas o violaciones

Prohibidos grupos o imágenes que fomenten la violencia

La actualización de las reglas de Twitter ya se ha cobrado sus dos primeras víctimas en el ámbito público. La red social anunció este lunes que. Su líder, Paul Golding, y su "número dos", Jayda Fransen no podrán usar ya la plataforma de microblogging. Además, sus tuits no sólo han sido borrados de sus perfiles personales, sino también de la cuenta oficial del partido.El partido Britain First se dio a conocer internacionalmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump retuitease unos vídeos que había compartido Fransen de contenido antiislamistas . Ambos dirigentes fueron detenidos la semana pasada en Belfast acusados de pronunciar un discurso amenazador e insultante durante una manifestación en agosto en la capital de Irlanda del Norte. Asimismo,La suspensión de Golding y Fransen de Twitter coincide con la puesta en marcha de la actualización de sus reglas enfocada apara convertir a la plataforma en un "entorno más seguro para todo el mundo" . La empresa californiana busca con estos cambios acabar con nombres, imágenes o símbolos que inciten al odio y con mensajes de contenido violento contra una persona o un grupo de personas. Tal y como revelaba Wired cuando se dio a conocer la actualización de sus reglas el pasado 17 de noviembre, el objetivo de Twitter es acabar con "matones, acosadores, nazis, bots propagandísticos, reclutadores de ISIS y amenazas de guerra nuclear".Así, las nuevas reglas de Twitter indican que "ni expresar el deseo de que una persona o un grupo de personas sufran daños físicos, enfermedades o la muerte". La red social pone como ejemplo amenazar con asesinar a una persona, abusar sexualmente de una persona o cometer cualquier tipo de acto violento que pueda provocar la muerte de una persona o infligirle lesiones graves.En esta misma línea, Twitter también pondrá coto a la glorificación de la violencia , es decir, a comportamientos que "condonan o celebran la violencia (o a sus perpetradores) de tal modo que pueda fomentar la reproducción de dichos actos".son algunos de los ejemplos que ofrece la plataforma. Deja fuera los actos de guerra, los ataques militares, las ejecuciones sancionadas por el Estado y los desastres naturales. Aunque, tal y como revela Techcrunch , un sólo tuit no implicará una expulsión inmediata.. Considerará la suspensión permanente sólo por un comportamiento reiterativo.Asimismo, y dentro de este apartado, la red socialpara beneficiar sus causas. "Tenemos una política de cero tolerancia con respecto a las cuentas pertenecientes o afiliadas a grupos extremistas violentos. Estas cuentas se suspenderán de forma permanente", explica Twitter en sus nuevas normas Tampoco estará permitido en Twitter el uso de imágenes o símbolos en la imagen y el encabezado del perfil así como en el nombre o en la biografíacontra "una persona, un grupo o una categoría protegida". "Si bien queremos que las personas se sientan libres de expresar su individualidad en el nombre y la descripción de su perfil, observamos que las cuentas con información de perfil abusiva suelen tener la intención de cometer abusos y se correlacionan estrechamente con los comportamientos abusivos", apuntan desde Twitter Estas nuevas reglas, que comenzaron a aplicarse este lunes, aún están en fase de implementación por lo que Twitter reconoció a Techcrunch que. La actualización de su normativa da continuidad a la supresión de la verificación de aquellos perfiles que difundan un discurso intolerante, que dio comienzo en la red social el pasado mes de noviembre.