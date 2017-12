LaSexta gana la jornada electoral con casi el doble de audiencia que TVE

Al Rojo Vivo: Objetivo Catalunya lideró las audiencias en la jornada de las elecciones catalanas con un 13%, casi duplicando a la segunda opción, que fue La 1 de TVE, con 7,1%; muy por debajo se sitúa Antena 3 con 5.8%, y Cuatro con un 3.7%. Estos resultados confirman el diagnóstico de que TVE ha dejado de ser referente en las jornadas electorales. De hecho, tras la, que cambió el sistema de elección de la cúpula de RTVE, no ha habido ninguna convocatoria electoral en la que la cadena pública, tal y como había sido habitual en los periodos anteriores.Desde el Consejo de Informativos, "lo importante, sino el desplome de la credibilidad de los Informativos durante estos años. De hecho, en esta ocasión, se han corregido errores anteriores en las selección de tertulianos, con una representación mucho más plural y presencia de opinadores no exclusivamente favorables al gobierno".El especial desde Cataluña de TVE recuperó la presencia de, ausente de la pantalla en anteriores comicios, lo que contribuyó a dar una imagen de mayor profesionalidad. "El problema –insiste la representación profesional– es que recuperar la credibilidad, tras años de partidismo al servicio del gobierno,, que va a exigir mucho trabajo y profesionalidad; por ello tenemos que insistir en la urgencia de un cambio que libre de influencias externas a los Informativos, para que sean realizados desde criterios exclusivamente periodísticos; independencia, pluralismo y rigor informativo son las claves para recuperar la credibilidad de los espectadores, lo que se traducirá en audiencias mejores, pero no como objetivo principal, sino como consecuencia de lo anterior".Al margen de los especiales informativos, la cadena que lideró el segmento con mayor número de espectadores fue Telecinco con el final de la temporada de La que se avecina, que obtuvo un 17.5%. De nuevo, un espacio de entretenimiento se sitúo como líder y permitirá al presidente de RTVE,relativizar el fracaso de TVE, tal como hizo, en sede parlamentaria, en las anteriores elecciones.La tozuda realidad, sin embargo, es que, hasta la llegada del PP, la cadena pública eraen especiales electorales, y que, desde entonces, no lo ha sido en ninguna de las seis convocatorias electorales, lideradas sin excepción por laSexta.