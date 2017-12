6

Alcampo en el 'caso Gürtel'

info Libre

Las informaciones sobre asuntos de corrupción política siempre se sitúan entre los asuntos que más interesan a los lectores de este periódico. Este año se situó como una de las más leídas una información sobre el caso Gürtel que no tenía como protagonista a los políticos, sino a una gran multinacional. Como desvelóel pasado mes de enero,, el arquitecto financiero de la trama, aseguró en su declaración judicial que había conseguido que su cliente principal, la cadena de hipermercados Alcampo , "".No obstante, insistió en que la "planificación fiscal" que realizarony permitió tener esa ventaja a la multinacional, a pesar de que la misma lograra beneficios. Sin embargo, este caso no es único en nuestro país, ya quepagó en 2014 sólo el 0,005% en impuestos por sus beneficios yestuvo años sin abonar ni un euro por el impuesto de sociedades.