El Grupo Zeta anuncia el cierre de las revistas 'Interviú' y 'Tiempo'

Años de recortes y despidos

Las revistas Interviú y Tiempo dejan de publicarse. Nacidas en 1976 y 1982, respectivamente, cierran por lasque acumulan ambas cabeceras, dos históricas del periodismo español. Según explica en un comunicado, el Grupo Zeta, editor de las revistas, hay ha sufrido unaen la última década.La web de Interviú seguirá abierta “como uno de los fondos documentales periodísticos más importantes de este país de los últimos 40 años”, anuncia la empresa, que concentrará este año “todos sus esfuerzos y recursos” en la“a la que se encamina de forma acelerada el sector de la comunicación”. El Grupo Zetasu división editorial, a Penguin Random House por 40 millones de euros, y refinanció su deuda. Sigue publicando El Periódico, con sede en Barcelona y ediciones regionales en Aragón, Valencia, Andalucía y Extremadura.En su nota, la empresa culpa de la pérdida de ventas a la “crisis económica, el cambio de modelo de negocio y de las tendencias de consumo de contenidos”. Interviú llegó a venderen sus mejores tiempos, combinando los reportajes de investigación con los desnudos femeninos. Tiempo nació como suplemento político de Interviú, pero en 1982 se independizó de la revista emblema del grupo para convertirse en semanario de política y economía.La noticia ha sidoesta misma mañana con una nota similar a la que luego el Grupo Zeta ha enviado al resto de los medios para anunciar el cierre de las dos revistas. Según han explicado fuentes de la redacción a, no ha habidopor parte de los responsables de la empresa a las plantillas. Pese a que yay la empresa lo desmintió. Las redacciones de Interviú y Tiempo se han reunido para tomar medidas. En los últimos años, los trabajadores del grupo han sufrido sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y rebajas salariales que les han abocado a la huelga, como el pasado mes de mayo. El último ERE, hace sólo unas semanas, supusoDesde el año 2009 la plantilla se ha reducido en casi un millar de personas. Tras los últimos recortes salariales y bajas incentivadas del pasado mayo, explican fuentes de la redacción, la empresa había aceptado. Los trabajadores se preguntan si esas condiciones se van a mantener ahora para laque suman Interviú y Tiempo., explican las mismas fuentes. La plantilla esperaba un nuevo tijeretazo en las nóminas o que las revistas dejaran de imprimirse y se mantuvieran en la web. Pero no el cierre definitivo y total. También critican la absoluta “falta de formas” de los responsables de la empresa a la ahora de comunicar una decisión tan traumática. Los trabajadores decidirán hoy también si se implican, o no, ende ambas cabeceras que el grupo quiere publicar homenajeando sus 40 años de historia