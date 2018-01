Ana Pastor convoca para el próximo martes la comisión encargada de diseñar el concurso público para renovar RTVE

La presidenta del Congreso de los Diputados,, ha convocado para el próximo martes, 16 de enero, al grupo de trabajo que debe realizar la normativa del concurso público para renovar al Consejo de RTVE.La creación de esta normativa quedó en el aire el pasado 27 de diciembre, cuando se produjo la última reunión del grupo de trabajo que debe elaborarla, y que terminópor parte de sus miembros: cuatro de la Mesa del Congreso, tres de la Mesa del Senado y un portavoz de cada grupo representado en el Parlamento.Este encuentro se celebró in extremis, con la intención de obtener un documento firmado antes del 31 de diciembre, día en el quela normativa del concurso público, según la nueva Ley de RTVE, aprobada el pasado mes de septiembre, que modifica el sistema de elección de los miembros del Consejo de RTVE.Sin embargo, tras consultar a los servicios jurídicos de la Cámara Baja, surgió una segunda oportunidad para aprobar la normativa del concurso público. La ley determina que, sin acuerdo antes del 31 de diciembre de 2017, se volverá a aplicar la ley anterior, la de 2012 aprobada con la mayoría absoluta del PP, que habilita a los partidos asegún el método tradicional.Pero este texto es una disposición transitoria, por lo que sólo se aplicará hasta que el grupo de trabajo consiga poner en marcha la normativa del concurso, aunque lo haga fuera del primer plazo estipulado.Ciudadanos llevó este lunes a la Mesa del Congreso una reclamación para que Pastor volviera a convocar al grupo de trabajo y. Tras la reunión de este órgano, el vicepresidente del Congreso, el diputado naranja Nacho Prendes, apelaba a la "responsabilidad" de la presidenta sobre este tema, ya que, según puntualizó, este grupo de trabajo sólo podía ser convocado por ella."Le pedimos que no haga de herramienta del PP y del PSOE para torpedear el nombramiento del Consejo de Administración de RTVE por concurso público, para que la televisión y la radio públicas", aseguró Prendes.El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ya había alertado de que su formación no iba a dar "" en esta materia, a pesar de que los "viejos partidos", a su juicio, están "torpedeando" el proceso de renovación del Consejo de RTVE porque "quieren seguir poniendo a dedo a sus miembros".Villegas explicó que actualmente existen "" de concurso público, una de Unidos Podemos y otra de su propio partido. En este sentido, se mostró dispuesto a "llegar a un acuerdo" con la formación morada para "consensuar el procedimiento", algo que, según apuntó, ya han hablado entre ellos.