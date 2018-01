Los periodistas de RTVE piden que se renueve la dirección con urgencia

info Libre

Los periodistas de RTVE, a través de sus Consejos de Informativos, piden a los grupos políticos que lse haga con urgencia, tal y como les transmitieron sus propios líderes y portavoces.Los representantes de las distintas redacciones se muestran preocupados por", y solicitan "un esfuerzo de consenso y celeridad para que la norma acordada en septiembre se concrete, cuanto antes, en una presidencia profesional, independiente y ambiciosa".Este es el texto delen la mañana de este jueves:"Transcurridos tres meses desde la aprobación de la Ley, y preocupados por los movimientos de los últimos días, los Consejos de Informativos de RTVE pedimos a los grupos políticos un esfuerzo de consenso y celeridad para que la norma acordada en septiembre se concrete, cuanto antes, en una presidencia profesional, independiente y ambiciosa.A lo largo de todo este proceso, los grupos nos han transmitido una y otra vez ser conscientes de la necesidad de actuar con urgencia para frenar cuanto antes el descrédito de RTVE y convertirla en una radiotelevisión pública de todos y para todos. Ahora necesitamos, más que nunca, que sean consecuentes con ello y eviten dilatar los tiempos. Cuanto más se retrase la elección de un nuevo equipo directivo, menos margen tendrá éste para diseñar programaciones y dinámicas de trabajo que nos hagan recuperar la credibilidad y el prestigio ante los ciudadanos. Necesitamos que piensen en tiempos profesionales, no políticos.Consideramos que el concurso público debe ser algo más que una aspiración que se diluya con el tiempo, y por eso creemos que hay que seguir trabajando de verdad en él de cara a la siguiente elección. Sin embargo, dada la urgencia del momento actual, entendemos que la alternativa de nombramiento acordada por todos en la ley da suficientes garantías de pluralidad. No debemos olvidar que una de las etapas más brillantes de RTVE fue, precisamente, fruto del consenso político. Entonces de los dos grandes partidos. Hoy necesitaríamos incorporar a todos los demás. Esa sí sería la mayor garantía de que RTVE nunca pertenecerá ni a un sólo partido ni a una sola sensibilidad".Al margen de ese texto, miembros de ese colectivo argumentan aque, a pesar de las bondades del concurso público, en el momento actual, y transcurridos cien días sin que se haya elegido siquiera el comité de expertos que ha de examinar a los posibles candidatos para el nuevo Consejo de Administración, el tramite podría extendersey dilatar la resolución hasta el verano, como mínimo, lo que crearía una situación insostenible para el conjunto de RTVE, ya que la nueva dirección no podría intervenir en los planes de programación de la nueva temporada.En cuanto al terreno de los informativos, esas mismas fuentes consideran que, cada día que pasa,, con repetición de casos de censura y manipulación. En ese sentido, y refiriéndose a la jornada de este miércoles, destacan como ni Los Desayunos, ni el TD1 dijeron una sola palabra del acuerdo de la Fiscalía con Francisco Correa por el que el líder de la trama Gürtel admite la financiación ilegal del PP valenciano . el PP, "Sin embargo –afirman– se trató con toda amplitud el caso de los ERE en Andalucía, con lo que estamos de acuerdo, pero que evidencia el doble rasero con que actúa la dirección, y que hemos denunciado repetidamente: por situaciones como estas es por lo que consideramos que el cambio no admite demoras".