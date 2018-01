YouTube endurece sus reglas: impone más requisitos para ganar dinero y revisará manualmente los vídeos más populares

Las polémicas de YouTube

Ser youtuber será más complicado a partir de ahora. Según informa un comunicado lanzado por la plataforma de vídeo propiedad de Google , para participar en el Programa para Partners de YouTube, será necesario que los. Supone un incremento radical ya que, hasta ahora, sólo exigía un mínimo de 10.000 visitas.Este cambio que afecta a la monetización de los canales busca centrarse en la, dejando al margen el requisito de las visitas. Tal y como explican en el comunicado firmado por Neal Mohan, director de Producto, y Robert Kyncl, director de Negocios, el enfoque principal para este nuevo año es "proteger nuestro ecosistema" y "garantizar que los ingresos sean más estables". Según la compañía, estos nuevos umbrales permitirán mejorar "significamente" su capacidad de "identificar creadores que contribuyan positivamente a la comunidad y ayudar a impulsar más ingresos publicitarios para ellos (y lejos de los malos actores)" y también les ayudarán a "evitar la monetización de vídeos potencialmente inapropiados, lo que puede perjudicar a los ingresos para todos".Gracias al Programa para Partners de YouTube , los youtubers pueden. Según explican desde la plataforma, formar parte de este programa permite a los creadores de vídeos acceder a ciertas características como "pantallas finales y tarjetas que enlazan a sitios web asociados, crowdfunding o sitios de merchandising".Aunque los canales afectados por esta nueva política son muchos, según los datos que ofrece YouTube,. Además, el 90% solo ganaron 2,5 dólares en el último mes. "Cualquiera de los canales que ya no cumplan con el nuevo límite recibirá lo que ya ganó según nuestras políticas de AdSense", explica en el comunicado la compañía que apunta que este compromiso es "necesario para proteger a nuestra comunidad".Será. Primero se pondrá en marcha en Estados Unidos. Al resto de países, con presencia en Google Preferred –el programa premium que utilizan los anunciantes para colocar su publicidad en los canales más populares–, estas novedades llegarán a finales del mes de marzo.La nueva monetización de canales no es la única novedad:que quieran formar parte de Google Preferred y se introducirán. La plataforma de vídeos de Google introducirá un sistema de idoneidad de tres niveles para los anunciantes, que podrán expresar cuáles son los lugares que consideran más apropiados para su marca."Confiamos en que", concluye YouTube en su comunicado. Y es que estos cambios llegan después de unos meses en los que la plataforma de vídeo ha visto como su nombre se veía envuelto en polémicas.Primero fue el. Presentado a inicios de 2015 como una forma para que los niños pudieran navegar seguros por YouTube, en noviembre de 2017 la propia plataforma advertía que la automatización del servicio había provocado que aparecieran vídeos poco adecuados para los más pequeños. Anunciaba, según recoge el blog Genbeta , entonces la incorporación de un equipo de humanos para que revisaran los vídeos marcados para niños y otro de moderadores voluntarios para buscar contenido inapropiado.La polémica no terminaba con el inicio del año. A principios de este 2018, el famoso youtuber,. El hecho de que fuera el propio Logan Paul, y no la plataforma, el que terminara quitando el vídeo tras la ola de protestas en las redes sociales volvió a poner en el punto de mira a YouTube.