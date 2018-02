Reporteros Sin Fronteras denuncia que el conflicto catalán ha pasado una "lenta pero constante factura" al periodismo

Detención de periodistas turcos

"Si el conflicto que ha enfrentado durante los últimos años a las fuerzas independentistas catalanas con el gobierno central ha ido pasando una lenta pero constante factura al periodismo en la región,". Con esta rotundidad, Cataluña volvió a ser la palabra clave, y lo fue durante la presentación del Informe anual 2017 elaborado por(RSF) y presentado este jueves en el Centro Internacional de Prensa de Madrid.Al acto, presentado por, directora del programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, asistieron, presidente de RSF,, editor turco exiliado en España desde 2016, y, periodista con amplia trayectoria profesional en medios catalanes.En el informe, la organización quiso hacer una denuncia firme a los ataques que, según han podido comprobar, han sufrido los medios de comunicación y los periodistas a la hora de contar los acontecimientos que, en los últimos meses, han envuelto la actualidad nacional. Así, según explicaron, estos hechos han situado "a los profesionales de los medios catalanes y enviados a Cataluña ante". Y esto les ha sucedido, critican, a los profesionales de medios de las dos partes implicadas en el conflicto.La polarización política que se ha vivido en los últimos meses del pasado año "ha dificultado extraordinariamente la labor de la prensa", continúa el informe. Los "insultos y acosos" sufridos por la prensa se multiplicaron desde septiembre y octubre "creando una".Pero esta no es la primera vez que denuncian este acoso hacia la prensa. Reporteros Sin Fronteras ya publicó un informe en octubre del pasado año en el que pedían el respeto al libre ejercicio del periodismo en Cataluña. Lo hacían, en esta ocasión, después de la. "En él quedaron patentes losrealizados por parte del director de Comunicación Exterior de la Generalitat y director de la campaña del partido Junts per Catalunya, así como por otros políticos independentistas. Esta forma de poner al periodista en evidencia y los consiguientes linchamientos en redes sociales han sido una constante en Cataluña, que se ha recrudecido de forma proporcional al conflicto territorial", explica el informe.", afirmó Baiges, quien además añadió que, por desgracia, existe cierta "autocensura" en la profesión, aunque esta siempre está ligada a la actual "precariedad" periodística. "", lamentó."Lamentablemente, los amedrentamientos a periodistas no solo se han traducido en agresiones físicas, sino en, que han dificultado extraordinariamente la labor de la prensa", denuncia el informe. Y lo corroboró Baiges, quien afirmó que acudir a una manifestación de ideología contraria a la línea editorial del medio ha sido "complicado" durante los últimos meses en Cataluña.Por otro lado, el informe anual de la organización destacó que España, además, ha sido "escenario de un hecho insólito, la". Se refiere al periodista turco-alemán Dogan Akhanli , que fue detenido en Granada, y al sueco de origen turco Hamza Yalçin , que fue detenido en el aeropuerto de El Prat (Barcelona)., asistente a la presentación del informe y periodista de origen turco, se encuentra refugiado en nuestro país desde el año 2016. Tuvo que huir porque, según explica, en Turquía es considerado un "terrorista". "", criticó. Simpatizante del movimiento Gülen –llamado así por el clérigo Fethulá Gülen, principal opositor de Erdogan, exiliado en Estados Unidos–, Siginir llevaba 13 años trabajando para la editorial Kaynak Publishing Group, confiscada por las autoridades turcas en noviembre de 2015. No fue la única, les pasó lo mismo a todas las empresas e instituciones privadas relacionadas con la oposición al Gobierno."Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades españolas, no obstante, que en el futuro(como el estatus de refugiado político previo a la nacionalidad sueca del que gozaba Yalçin)o de otro régimen no democrático", denuncia el informe.