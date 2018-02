Conmoción en la redacción de RTVE por la norma que permite a la dirección espiar los correos electrónicos de sus periodistas

info Libre

La dirección de RTVE dictó días pasados una nueva normativa para asegurar elque contiene, en uno de sus puntos, el derecho a entrar en los correos de los trabajadores. La reacción del colectivo, a través de sus Consejos de Informativos, ha sido de rechazo a una disposición que "de los periodistas que nos permite no revelar nuestras fuentes. Un derecho que está amparado en la Constitución Española". En el transcurso de este martes, han incluido en el Inews de trabajo y comunicación el siguiente texto:"El Consejo de Informativos de TVE acaba de pedir explicaciones al Consejo de Administración (con copia a la Dirección de Informativos), sobre las normas publicadas en la intranet sobre el uso de los sistemas de información de RTVE.El artículo 8 de esas normas establece, entre otras disposiciones, la posibilidad de que la Dirección supervise el correo electrónico de todo el personal de la CRTVE. Una normativa como ésta atenta gravemente contra el secreto profesional de los periodistas que nos permite no revelar nuestras fuentes. Un derecho que está amparado en la Constitución Española (art. 20.1d).A la espera de una respuesta el Consejo se manifiesta totalmente contrario a esta normativa, se plantea acudir a la vía judicial si fuera necesario, y lo denunciará en todos los foros implicados en la defensa de la libertad de prensa.##DefiendeRTVE​​​​​​​Atentamente, Consejo de Informativos de TVE".Posteriormente, han asumido idéntica preocupación los órganos de representación profesional en RNE e Interactiva, por lo que han insertado un texto similar, dirigido a todos los trabajadores de la Corporación, que también reproducimos:"Los tres Consejos de Informativos (TVE, RNE e iRTVE) hemos solicitado al Consejo de Administración una aclaración sobre la 'Norma sobre uso seguro de los sistemas de Información de RTVE' publicada en la intranet. Su artículo 8 establece la posibilidad de que la dirección supervise el correo electrónico de todo el personal de la CRTVE. Una disposición que para los Consejos podría atentar gravemente contra el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar sus fuentes (art. 20.1d de la Constitución Española).A la espera de una respuesta, los Consejos de Informativos se manifiestan totalmente contrarios a toda disposición que amenace el secreto profesional, uno de los pilares de la libertad de prensa".Según ha podido saber, la inquietud afecta muy directamente a los miembros de estos Consejos en un aspecto que no figura en los anteriores escritos, y essobre malas prácticas informativas que pueda mandarles cualquier trabajador. Esta es una de las funciones que tienen asignadas por ley y que permite, en numerosas ocasiones, la intervención de estos organismos antes de que se traslade a la audiencia las posibles censuras y manipulaciones.La norma ahora dictada, y que entrará en vigor en los próximos días, inhibiría ese instrumento de control que suponen las cientos de denuncias, hasta ahora privadas, que se venían realizando y que suman varios centenares en los últimos seis años. Por último, otras fuentes de los trabajadores significan que, aunque los tribunales de justicia han permitido este tipo de control en muchas empresas, en ningún caso se ha tratado de medios de comunicación, y por tantoy su derecho a no revelar sus fuentes.