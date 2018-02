El Canal 24 horas conecta en directo con una rueda de prensa de Tabarnia y rotula a Albert Boadella como "presidente en el exilio"

El presidente de Tabarnia, Albert Boadella, analiza la situación política y social en Cataluña. En directo en https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/kWBNkrsxdP — 24h (@24h_tve) 6 de febrero de 2018

El canal 24 Horas de Televisión Española ha retransmitido este martes en directo parte de una rueda de prensa del autoproclamado “presidente de Tabarnia en el exilio”, el actor, en la que el actor ha convocado a los “tabarneses” a manifestarse el próximo 25 de febrero en Barcelona “en defensa de la libertad”.En las imágenes ofrecidas por la cadena pública, el actor ha sido rotulado como "presidente de Tabarnia en el exilio". Tabarnia es una broma quecomo un topónimo formado por el inicio de las provincias de Barcelona y Tarragona. Convertido en azote del independentismo, cada una de sus iniciativas de esta plataforma son jaleadas por los medios de comunicación más alineados con el españolismo más recalcitrante. Tabarnia supera actualmente en Twitter los 43.000 seguidores y su web ha sumado más de un millón de páginas vistas en su primera semana de vida.El portavoz del movimiento Tabarnia,, ha anunciado que el domingo 25 de febrero a las 12 horas se celebrará una manifestación en Barcelona con una ofrenda floral a Rafael Casanova, a quien ha definido como un "" que los nacionalistas han tratado de "arrebatar" a los catalanes no independentistas. Según ha explicado Vives en la sede de la Asociación de Prensa de Madrid durante la presentación de Tabarnia, los nacionalistas suprimen del manifiesto de Casanova –partidario del archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión española (1701-1714)– la frase "por la libertad de toda España y por la libertad del Rey" para atribuir su figura a la causa independentista.De esta manera, según Vives, quien se dio a conocer por sus vídeos satíricos contra el independentismo, los nacionalistas "borran" esa parte del manifiesto porque ". El portavoz de Tabarnia ha detallado que la manifestación consistirá en una ofrenda floral a Casanova, una copla de sardanas en la que se interpretará el himno de España y la Santa Espina, y se iniciará un recorrido hasta la plaza de San Jaume. Allí, Vives ha afirmado que pretenden que se escuche "el grito de un pueblo que ha vivido oprimido". "La gente de toda España, no solo los catalanes: Cataluña también sois vosotros y os queremos a nuestro lado. No hagáis caso de lo que dicen cuatro chalados con sus delirios alrededor del mundo", ha clamado Vives.En el acto de presentación en Madrid han participado también el presidente en el exilio de Tabarnia, el cómico Albert Boadella, el consejero de Deportes, el periodista, y el miembro de Barcelona is not Catalonia,. Boadella ha analizado la situación política de Cataluña y ha cargado contra el adoctrinamiento que según él la TV3 y las escuelas llevan ejerciendo "30 años". Ha reivindicado Tabarnia como "los anticuerpos" ante "esta inmensa epidemia". Para él, la sátira de Tabarnia es "una mejor terapia" que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña o la encarcelación de los líderes independentistas, aunque ha aseverado que el 155 y las cárceles "". Eso sí, ha lamentado que la aplicación del 155 "no ha hecho nada" porque considera que se está "en el mismo punto".