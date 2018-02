Google News no volverá a España mientras la ley que obliga al pago de un canon a los agregadores siga en vigor

La 'guerra' de Google contra Amazon

La directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, hamientras que la norma que obliga al pago de un canon por parte de los agregadores de noticias online a los editores por enlazar sus contenidos continúe en vigor. "La ley sigue en vigor y, lógicamente, nosotros no podemos pagar por llevar clics a unos medios y hemos tenido que cerrar Google News . De momento, mientras esta Ley siga en vigor, no nos podemos plantear nada distinto", ha dicho, según recoge Europa Press, durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Comunicación en Madrid.Preguntada por la, la directora ha explicado que la decisión adoptada por la compañía viene a raíz del crecimiento de los Ad blockers -sistemas de bloqueo o filtro de publicidad- en todo el mundo, y que se ha convertido en un "problema" y en una "preocupación" para todo el sector. Así, la directiva de la compañía tecnológica ha comentado que Google ha mantenido, donde se vio que los usuarios están utilizando estos sistemas de bloqueo porque "las experiencias publicitarias eran pobres, invasivas y muy intrusivas". "El tipo de decisiones que hemos tomado van ligadas a los estándares que se han acordado dentro de ese grupo de trabajo y ese tipo de páginas se consideran que no son una buena experiencia", ha dicho la directora general de Google España y Portugal.Sobre el, la directora general ha indicado que "hay que tener cuidado" con afirmar que se trata de un soporte publicitario. "No solamente hay un trasvase del mundo de la publicidad tradicional a Google, sino que hay un trasvase importantísimo del mundo de las estrategias comerciales y de venta, y de canales de distribución tradicionales a Google", ha defendido.En este sentido, Clemares ha afirmado que las compañías están transformando sus canales comerciales y "dejar de tener canales de terceros y fomentar sus páginas webs". "Nosotros muchas veces", ha señalado, para después agregar que lo que está haciendo Google "es crecer la tarta publicitaria total".También ha sido cuestionada sobre la percepción de Google en relación a si las autoridades someten a un minucioso escrutinio las prácticas que la compañía lleva a cabo. ", eso lo tenemos que asumir y tenemos que saber gestionarlo", ha zanjado.Ante el, de obligado cumplimiento a partir del mes de mayo, la directora general de Google España y Portugal ha recordado que la política de compañía en este sentido se basa en tres pilares: la seguridad, la transparencia y el control.Clemares también ha anunciado que la compañía estápara que, con la ayuda de su tecnología, puedan competir con los gigantes del comercio digital como Amazon. La directiva ha remarcado que Google se posiciona como una empresa tecnológica que quiere estar "muy cerca de los retailers", porque cree que les puede dotar de la fuerza tecnológica que necesitan paraEn este sentido, ha asegurado que en la compañía creen que pueden llevar a todo el ecosistema de comercio minorista y distribución para que. "Nos posicionamos como socio tecnológico del retail tradicional para mejorar su capa de tecnología y hacer avanzar el negocio y que sean competitivos", ha incidido la directora general de Google España y Portugal, quien ha recordado que actualmente el consumidor es "multicanal".Asimismo, Clemares ha incidido en que, pero ha recordado que parte de números "extremadamente pequeños", por lo que esta tendencia se va a mantener y va a seguir produciendo un trasvase de la cifra de negocio del comercio tradicional al mundo online.Sobre las, Clemares ha remarcado que la situación ha mejorado de forma "radical" en los últimos tiempos y es cada vez mejor. En concreto, ha apuntado que empiezan a tener una relación comercial "muchísimo más estrecha" y colaboran cada vez en más ámbitos de actuación, aunque luego tengan sus propios puntos de vista en algunas cuestiones. En este sentido, ha puesto como ejemplo la colaboración que mantiene Google en España con el principal operador de telecomunicaciones del país, Telefónica, con quien tiene unas relaciones "buenas en muchísimos ámbitos".La directora general de Google España y Portugal también ha asegurado que la compañía tecnológica, que es la que le permite a la empresa mantener el tipo de estructura bajo la que opera actualmente. Clemares ha asegurado desconocer los detalles sobre el pago del IVA en el propio país por las operaciones en España y ha incidido en que la legislación fiscal internacional ha sido diseñada por los políticos y es "extraordinariamente compleja". "Nosotros la respetamos y hoy por hoy te permite este tipo de estructuras", ha indicado al ser preguntada por si la compañía instaló su hub europeo en Irlanda por tener una menor presión fiscal que otros países de la región donde genera negocio En este sentido, ha asegurado queque existen y está pagando impuestos. Así, ha añadido que, pero ha matizado que la mayor parte se paga en Estados Unidos, que es donde se generan los productos y el valor.En este contexto, ha resaltado que, que además sea "muchísimo más transparente y más equitativa para todo el mundo". En su opinión, esto debe ser revisado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).Sobre la multa de 2.420 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Google por abuso de posición dominante en su servicio de comparación de compras online, Clemares ha incidido en que la compañía no está de acuerdo con la misma y ha recordado que ya ha sido recurrida . Sin embargo, ha señalado quey que están trabajando con agregadores para que puedan subir productos a su plataforma.Clemares también ha contado que la compañía tecnológica tiene un sistema para evitar que haya brecha salarial entre hombres y mujeres, y es que. "Estamos cien por cien convencidos de que no debía haber ninguna brecha salarial y dentro de la compañía trabajamos para que esto sea así", ha asegurado. Asimismo, también ha aclarado que la política de empleo, retribuciones y promociones dentro de la compañía se basa en la utilización de algoritmos, como "buena empresa tecnológica"."Cada jefe recibe la propuesta de subida salarial y de salario de sus empleados en base a un algoritmo donde el sexo de la persona no forma parte del dato que se le da al algoritmo y donde sí se considera qué puesto tiene, qué nivel, cuál ha sido su evaluación, qué objetivos tenía y qué es lo que ha conseguido.", ha detallado Clemares. Asimismo, la directiva ha añadido que, posteriormente, se ponen en marcha grupos que se encargan de analizar si se está produciendo o no la diferencia salarial entre hombres y mujeres. "La realidad es que nosotros en los análisis que hemos hecho no nos ha surgido esa diferencia, pero si surgiera habría que profundizar y entender qué está pasando", ha subrayado.Preguntada, ha defendido que, a su juicio, juega un. Así, ha argumentado que Google intenta "desarrollar productos parta todo el mundo", es decir, para hombres y mujeres: "Si los que están desarrollando productos son solo hombres, probablemente el producto no va a ser tan bueno como debería". De este modo, Clemares ha defendido que. Además, ha agregado que se trata de una "prioridad" del director general de la compañía, por lo que la empresa con planes y objetivos establecidos.Como ejemplo, la directora general de Google España y Portugal ha apuntado que, en la selección de personal, "tiene que haber una mujer entrevistado y paridad a nivel de candidatos". "", ha remachado.Por último, ha indicado que,. "Hay que marcar un plan y hay que estar encima para asegurarse de que no se produce ninguna discriminación", ha zanjado.