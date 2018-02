El cambio en la cúpula de RTVE se hará sin concurso público

Los letrados de las Cortes han abierto con el informe conocido este juevespor medio de un posible acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Se aparca de este modopara su selección, contenido en la ley aprobada en septiembre, pero que no sido llevada a efecto en el plazo de tres meses previstos para su constitución.Tras este documento, serán las Mesas de Congreso y Senado, que se reúnen el próximo lunes, quienes habrán de marcar las normas y plazos para la presentación, por parte de los grupos políticos, de los candidatos quepor los respectivos plenos de ambas cámaras."Sería posible proceder a la renovación del Consejo en su totalidad, aun cuando no se haya aprobado todavía la normativa de desarrollo de la Ley 5/2017. Aprobación que, sin embargo,", se dice en el texto de los letrados, que dejan abierto si el procedimiento a utilizar para la aprobación de las candidaturas sería el de la ley impuesta por Rajoy en 2012 –bastaría con mayoría absoluta en segunda votación–, o la sancionada en septiembre –que exige el apoyo de cuatro grupos parlamentarios–.Conocido el texto, el PSOE, a través del secretario de Relaciones Institucionales, Alfonso R. Gómez de Celis, ha mostrado su satisfacción, ya que “deja muy claro quees la correcta”. "Por la lectura del informe se deduce que se puede poner en marcha de forma inmediata el mecanismo para la renovación de dicho órgano". Opinión muy distinta es la declarada por, portavoz de Ciudadanos, que acusa a PP y PSOE de haber realizado "" para que no se desarrollara el reglamento para el concurso público, un requisito en el que su formación va a seguir insistiendo.Así las cosas, las sesiones del lunes serán tan solo el inicio de un proceso de conversaciones para traducir posturas enfrentadas en un cierto grado de consenso, imprescindible para renovar un Consejo de Administración, que tiene a cuatro de sus miembros con el mandato terminado en 2012, mientras el resto finalizará en el próximo junio, y que habrá de elegir entre los nuevos consejeros al sustituto de José Antonio Sánchez al frente de la Corporación . Se cerraría, de este modo, una etapa presidida por las denuncias de la representación laboral, que exigen un plan de futuro y la reducción de la utilización de estudios y empresas externas en detrimento de la producción propia, y de la representación profesional, que clama contra la censura y manipulación de los Informativos.