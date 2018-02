El rey Juan Carlos a José María García por vestir un jersey rojo: "No sabía que te vistieras de maricón"

El programa Salvados, de laSexta, reunió este domingo por primera vez en una mesa a los periodistas deportivos, que protagonizaron en los años 90 una de las guerras mediáticas más intensas que se recuerdan. Los considerados como reyes de la radio deportiva nocturna se vieron por fin las caras, por primera vez en público y en televisión, frente a, ante el que parecieronPero la escena que dejó boquiabiertos a los espectadores fue la llamada que hizo Évole a Juan Carlos I, con quien José María García mantuvo una estrecha relación en el pasado. El periodista, antes de saber que se iba a llamar al rey emérito, se había quejado de que desde que este abdicara no le hubiera llamado por teléfono. Únicamente coincidió de forma casual con él en una clínica de Madrid. Según José María García, esta es la conversación que se produjo, entre el monarca y él, que iba vestido con un–Juan Carlos: "No sabía que, José María".–José María: "Mira, algo de lo que nunca te podrán acusar a ti, majestad".Durante la llamada, el monarca se mostró molesto por la primera pregunta que el formuló Évole: "¿Qué hace un rey emérito". Juan Carlos dio a entender que lo pactado con el programa era hablar de José María García.Más llamativa fue la reacción del rey emérito al mencionar Évole el escándalo de su accidente en Botsuana. "Don Juan Carlos, estaba aquí hablando con José María García y me decía que si hubiera tenido la exclusiva de Botsuana la hubiera dado. ¿Usted cómo se lo hubiese tomado?", lanzó Évole. El monarcatras repetir que sólo había accedido a la petición de hablar sobre el periodista. Antes, había descartado participar en una posible entrevista en un futuro programa de Salvados.El propio García reconoció segundos después que su "amigo" "se ha equivocado groseramente". "No era Juan Carlos, estaba atemorizado por la pregunta que le fueras a hacer", señaló el periodista sobre una posible entrevista. "A Juan Carlos le faltó esa entrevista, no de esas que solo hacen felaciones", insistió para terminar con una sentencia: "".